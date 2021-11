Sanitky s pacienty s covidem vyjely z Brna do pražských nemocnic

Do Fakultní nemocnice Brno přijel 25. listopadu 2021 dopoledne velkokapacitní vůz Fénix, který odveze pacienty s koronavirem do pražských nemocnic. Na snímku personál nemocnice nakládá jednoho z pacientů.

Do Fakultní nemocnice Brno přijel 25. listopadu 2021 dopoledne velkokapacitní vůz Fénix, který odveze pacienty s koronavirem do pražských nemocnic. Na snímku personál nemocnice nakládá jednoho z pacientů. ČTK/Zehl Igor

Brno - Záchranáři dnes kolem 10:00 vyjeli s pacienty s nemocí covid-19 z brněnských fakultních nemocnic do pražských. Celkem jich z Brna přepraví 19, řekla ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. S deseti pacienty vyjel z FN Brno velkokapacitní vůz Fénix pražské záchranky, další odvezou sanitky a dva vrtulník. S dvěma pacienty už vyjely do Prahy sanitky z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Cílem je pomoct jihomoravským nemocnicím, které jsou zahlcené pacienty s koronavirem. Mají jich kolem 900, což je nejvíce v ČR.

Z 19 pacientů jsou čtyři na umělé plicní ventilaci, z toho dva jsou z Fakultní nemocnice Brno sídlící v Bohunicích a dva z Fakultní nemocnice u svaté Anny. Zbylých 15 pacientů je z bohunického areálu ze standardních oddělení.

Náměstek Fakultní nemocnice Brno Ondřej Ludka novinářům řekl, že nemocnice do rána vybírala pacienty, které přepraví. Podle Ludky si u některých nepřála převoz rodina, jiní chtějí zůstat v regionu. Komplikace nastaly i u dvou plánovaných převozů pacientů na umělé plicní ventilaci, protože u jednoho se stav podle Ludky zhoršil. "Navíc řešíme i to, že máme pacienty ležící na břiše, což nám do vrtulníku nevezmou. Do vrtulníku je kapacita pacienta 130 kilo, máme ale třeba i pacienta se 170 kily," nastínil Ludka problémy, které musela nemocnice řešit. Nakonec ale dva pacienty na umělé plicní ventilaci vybrala.

Pacienti ze svaté Anny podle její mluvčí Dany Lipovské zamíří do Nemocnice na Homolce a Všeobecné fakultní nemocnice, veze je tam jihomoravská záchranná služba. Pacienty z bohunické Fakultní nemocnice Brno přijmou na Homolce, Bulovka a Všeobecná fakultní nemocnice, uvedla Plachá.