Sanitky převezou pět pacientů ze Zlínského kraje do Motola

Praha/Zlín - Pět pacientů s koronavirem napojených na umělou plicní ventilaci převezou dnes dopoledne sanitky ze tří nemocnic Zlínského kraje do pražské Fakultní nemocnice v Motole. Půjde o medicínsky i logisticky náročnou akci, každý pacient bude v jedné sanitce, ve které bude i lékař. Sanitky záchranné služby povezou pacienty ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže, vozy pojedou dohromady, budou mít i policejní doprovod.

Pacienti, kteří budou převáženi, jsou ve vážném stavu, jejich stav však převoz umožňuje. Při překládání do sanitky, několikahodinové cestě i při převzetí v Motole musí být neustále napojeni na plicní ventilaci. Jde o čtyři muže a jednu ženu ve věku od 44 do 64 let.

Čtyři nemocnice Zlínského kraje jsou na hraně kapacitních možností, ve čtvrtek v nich bylo 482 covid pozitivních pacientů, což bylo dosud nejvíce. Intenzivní péči potřebuje přes 100 pacientů s covidem i jinými diagnózami, zbývající kapacity jsou již omezené. Nemocnice již na konci minulého týdne začaly přesunovat covidové pacienty do nemocnic v jiných krajích, dosud bylo přeloženo na standardní lůžka v okolních krajích 27 pacientů, směřovali do fakultních nemocnic v Brně, Olomouci i Ostravě, také do nemocnic v Přerově a Havířově. Dnes budou poprvé převáženi do motolské nemocnice.