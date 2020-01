Šanghaj pozastavila styky s Prahou, jejímu vedení to nevadí

Šanghaj - Čínská finanční metropole Šanghaj podle agentury Reuters oznámila, že pozastavuje oficiální styky s Prahou. Důvodem je její partnerská smlouva s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí, kterou Čína považuje za jednu ze svých provincií. Pro Prahu je podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) spolupráce s Tchaj-pejí nyní přínosnější, než byla dosavadní s Šanghají. Hospodářská komora ale tvrdí, že uzavření smlouvy Prahy s Tchaj-pejí a vypovězení partnerství ze strany Šanghaje může ovlivnit turistiku v české metropoli a působení českých firem v Číně.

Sesterskou smlouvou s Tchaj-pejí Praha pod vedením Hřiba nahradila partnerskou smlouvu s Pekingem, kterou ukončila loni na podzim kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že Praha uznává politiku jedné Číny. Čína opakovaně ostatní země upozorňuje, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli a nebudily tím zdání, že uznávají samostatnost ostrova. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se tak odvetný krok čínské strany dal očekávat.

"Na reálné dopady přerušení styku ze strany Šanghaje si budeme muset počkat. Nicméně platí, že rozhodnutí o partnerství mezi městy jsou na demokraticky zvolených komunálních politicích," sdělil ČTK Petříček.

Hřib, který je otevřeným kritikem Číny, obviňuje ji z porušování lidských práv a považuje ji za nespolehlivého obchodní partnera, odůvodnil spolupráci Prahy s Tchaj-pejí tím, že města jsou si velikostně i hodnotově blíže než s Šanghají a že se dohodla na konkrétních projektech. V pondělí bylo podepsáno memorandum mezi zoologickými zahradami nebo memorandum týkající se oblasti turismu, připomněl primátor. Řekl, že nechce, aby Praha byla zatahována do čínské politiky, jako se tomu stalo v případě někdejší smlouvy s Pekingem.

Podle mluvčího Hospodářské komory ČR Miroslava Dira ale mohou mít kroky vedení české metropole nepříznivý vliv na obchodníky a firmy působící v turistickém ruchu a z toho plynoucí výběr daní. Do ČR ročně zavítá přes 600.000 turistů z Číny a stráví zde v průměru dva a půl dne, přičemž většina z nich míří právě do Prahy.

Prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík pak uvedl, že zájmy českých firem poškozuje i to, že Česko je pro Čínu kvůli krokům opozičních nebo regionálních politiků problematickým partnerem. Spolupráce mezi oběma zeměmi podle něj stojí výhradně na přátelství mezi prezidentem Milošem Zemanem a prezidentem Si Ťin-pchingem. "Když z česko-čínského vztahu zmizí jeho (Zemanův) ochranný deštník, reálné hrozí, že žádné česko-čínské vztahy mnoho let již opravdu nebudou. A to pak je pro české firmy v Číně obří problém," řekl Tvrdík.

Zeman přitom nedávno zrušil svou cestu Číny na dubnový summit 17+1, tedy jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Odůvodnil to nesplněním slibů čínské strany ohledně investic v Česku.

Ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda uvedl, že loni růst českého vývozu do Číny citelně zpomalil, nicméně se tak dělo ještě před vypovězením partnerství mezi Prahou a Pekingem. Tchaj-wan je podle něj zhruba čtrnáctkrát větším investorem v českém zpracovatelském průmyslu než Čína, což znamená, že je pro Česko ekonomicky poměrně dost významný.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení samostatnosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.