Sané bude od nové sezony hrát za Bayern, podepsal na pět let

Mnichov - Německý fotbalový reprezentant Leroy Sané uzavřel očekávaný přestup z Manchesteru City do Bayernu Mnichov. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník, jenž se do bundesligy vrací po čtyřech letech, podepsal v mistrovském klubu pětiletou smlouvu do června 2025. Do Mnichova by měl z Anglie přesídlit už příští týden a zahájit přípravu na novou sezonu.

Přestupní částku Bayern nezveřejnil, podle médií ale vyšel příchod Saného mnohem levněji, než by tomu bylo před rokem. Tehdy se spekulovalo o odstupném ve výši 100 milionů eur nebo i vyšším, přestup ale nakonec ztroskotal poté, co si Sané přetrhl vaz v koleně. Nyní údajně bavorský velkoklub zaplatil 50 milionů eur (1,3 miliardy korun).

"Je to úžasný hráč, který své kvality v minulých letech opakovaně prokázal, obzvlášť v národním týmu. Naším cílem je soustředit v Bayernu ty nejlepší německé fotbalisty a angažování Saného to jenom podtrhuje," uvedl šéf představenstva Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.

"Bayern je opravdový velkoklub a má velké cíle - a ty se líbí i mně," uvedl Sané, jenž se po loňském zranění poprvé dostal na hřiště minulý týden v ligovém zápase City s Burnley. "Chci s Bayernem vyhrát tolik titulů, kolik jen bude možné, a úplně nejvýš přitom stojí Liga mistrů," dodal.