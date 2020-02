Sandersova kampaň se v Iowě prohlásila za vítěze

Washington - Kampaň senátora Bernieho Sanderse se prohlásila za vítěze pondělních stranických shromáždění, kde podle oznámených konečných výsledků v rozhodujícím přepočtu na delegáty těsně vyhrál bývalý starosta města South Bend v Indianě Pete Buttigieg. V prohlášení to oznámil Sandersův poradce Jeff Weaver, který přepočet na delegáty označil za překonaný a zbytečný systém.

Proces výběru demokratického kandidáta je v Iowě velmi komplikovaný, což americká média zdůrazňují. V tomto státě USA se rozhodovalo o 41 delegátech z celkových 3979, kteří na letním nominačním sjezdu demokratů vyberou prezidentského kandidáta strany. Z výsledků zatím není patrné, kolik který uchazeč o nominaci delegátů získal, protože proces výběru potrvá až do června. Ve výsledcích se proto udává takzvaný ekvivalent státních delegátů (SDE), respektive jeho procentní podíl.

A podle tohoto ekvivalentu, který je pro zisk delegátů klíčový, vyhrál Buttigieg s podílem 26,2 procenta. Sanders, který za Buttigiegem zaostal o jednu desetinu procentního bodu, naopak získal největší podporu v součtu všech hlasů straníků, tato hodnota je ale pouze informativní, pro určení delegátů není rozhodující.

Ještě v roce 2016 se ve výsledcích udávala jen hodnota procentního podílu, letos k tomu poprvé přibyly i údaje o prvotní a konečné podpoře od straníků. V obou těchto kategoriích vyhrál Sanders, i když to pro určení celkového vítěze není ukazatel.

Úpravy, po kterých po stranickém klání v roce 2016 volal i Sanders, měly do výběrového procesu v Iowě vnést transparentnost. Deník USA Today k Iowě poznamenal, že její shromáždění demokratů pravidelně poutají pozornost celého světa. List o složitosti procedury napsal, že Demokratická strana v Iowě (IDP) systém vysvětlila v návodu, který má 77 stránek.

Weaver k výsledkům, které IDP označila za konečné, konstatoval, že jen potvrzují Sandersovo vítězství. Dodal, že díky zveřejnění celkové podpory mezi straníky je uvádění ekvivalentu státních delegátů pro určení vítěze zbytečné a překonané.

Weaver v prohlášení rovněž zmínil řadu případů z jednotlivých okrsků, ve kterých podle něj byl Sanders ve stanovení ekvivalentu poškozen na úkor Buttigiege.

Pochybnosti o správnosti celkových výsledků má řada médií včetně agentury AP, ale také šéf celoamerického vedení Demokratické strany Tom Perez. Perez kvůli tomu vyzval k prověření výsledků. IDP uvedla, že pokud o to některý z uchazečů požádá, strana výsledky přezkoumá.

Zda někdo o audit požádá, jasné není. Sanders se to zřejmě učinit nechystá. "Iowy máme dost. Měli bychom pokračovat do New Hampshire," řekl Sanders televizi CNN. V New Hampshire se klání demokratů uskuteční příští týden v úterý.

Buttigieg k možnému prověření výsledků podle portálu The Hill řekl, že rozhodnutí nechává plně na Demokratické straně. "Ať udělají cokoli, co je potřeba, aby se ujistili, že informace jsou správné a ověřené," uvedl.