Sanders těsně vyhrál v primárkách v New Hampshiru

Concord (USA) - Po sečtení výsledků demokratických primárek v americkém státě New Hampshire s 26 procenty hlasů vyhrál vermontský senátor Bernie Sanders. Těsně za ním se s 24,4 procenta umístil někdejší starosta South Bendu v Indianě kandidát Pete Buttigieg a na třetí příčce je s 19,7 procenta senátorka Amy Klobucharová. Sanders před svými příznivci sice hovořil o "velkém vítězství", ale co do počtu delegátů, kteří budou vybírat kandidáta demokratů na červencovém stranickém sjezdu, jich v New Hampshiru získal stejně jako Buttigieg - devět.

Bývalý viceprezident Joe Biden skončil v New Hampshiru pátý. Získal 8,4 procenta hlasů, což je méně než senátorka Elizabeth Warrenová, která je s 9,3 procenty čtvrtá. Podle agentury AP Biden špatný výsledek očekával, a tak se rozhodl ještě před zveřejňováním konečných výsledků pokračovat v kampani ve státě Jižní Karolina, kde demokraté uspořádají primárky 29. února.

V republikánských primárkách v New Hampshiru americký prezident Donald Trump s přehledem porazil někdejšího guvernéra státu Massachusetts Williama Welda.

Demokratické primárky v New Hampshiru byly teprve druhým soubojem o nominaci kandidáta, který stane v listopadových volbách proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Zároveň to bylo první hlasování v primárních volbách, jelikož v Iowě demokraté vybírali svého kandidáta systémem nominačních shromáždění.

Klobucharová v New Hampshiru získala šest delegátů. Při započítání zisků v Iowy vede na delegáty Buttigieg, který jich má nyní 23, zatímco Sanders 21. Klobucharová je za nimi se sedmi.

"Toto je vítězství a začátek konce Donalda Trumpa," uvedl po zveřejnění výsledků Sanders. Radost z výsledku vyjádřil také osmatřicetiletý Buttigieg "Díky vám kampaň, o které někteří říkali, že by neměla existovat, bude pokračovat," řekl. V narážce na Sandersův socialistický program řekl, že by voliči měli odmítnout politický přístup, který požaduje buď revoluci, nebo nic. Dotkl se také věkového rozdílu mezi ním a osmasedmdesátiletým Sandersem, když řekl: "Obdivoval jsem pana Sanderse, když jsem byl středoškolák. Dodnes ho velmi respektuji."

Podnikatel Andrew Yang a senátor Michael Bennet po primárkách v New Hampshiru, když začalo být jasné, že nebudou úspěšní, oznámili, že z klání odstupují.

Trump v republikánských primárkách v New Hampshiru získal 85,7 procenta hlasů a zajistil si 20 delegátů. Porazil tak někdejšího guvernéra státu Massachusetts Williama Welda, který získal 9,2 procenta hlasů ale žádného delegáta.