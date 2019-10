Šanci na osmifinále LM mají stále všechna česká mužstva

Praha - Kompletní kvarteto českých zástupců může stále proklouznout do osmifinále hokejové Ligy mistrů. Vedle Plzně, která má už delší dobu postupovou jistotu, si mohou účast v play off v úterý a ve středu v zápasech posledního 6. kola základních skupin zajistit také Třinec, Hradec Králové a Liberec. Bílé Tygry by měl ze střídačky už znovu vést hlavní trenér Patrik Augusta.

Ve skupině D, kde hraje Třinec, je před závěrečnými duely situace hodně zamotaná. O dvě postupová místa budou usilovat všechny čtyři účastníci. Vedoucí Lausanne má devět bodů, následují Oceláři a Junosť Minsk s osmi a Lahti s pěti. I Pelicans však mají šanci při souhře výsledků a následné minitabulce. Pokud úřadující český šampion zápas v Lausanne, který začne v úterý v 19:45 vyhraje, půjde dál.

Ocelářům hodně pomohlo vydřené domácí vítězství nad Lausanne 2:1 v prodloužení. "Ten výsledek nám dává šanci bojovat o postup ze základní skupiny. Mohlo to skončit i opačně, výborně nám ale zachytal brankář Petr Kváča," uvedl trenér Václav Varaďa.

Plzeň čeká v úterý ve skupině B odveta bezstarostného souboje dvou jistých osmifinalistů. Na západě Čech se těší na oporu Zugu a svého bývalého hráče Jana Kováře, ale se švýcarským týmem chtějí zúčtovat po týden staré porážce 2:5. Úvodní buly padne v 17 hodin.

"Nevyplácí se šetřit síly, všechno se pak projeví. Chceme vyhrávat všechny zápasy a přenést si to i do extraligy. Nic nebereme na lehkou váhu a chceme potěšit fanoušky. Máme tu šanci hrát s nejlepšími týmy v Evropě, komu se to poštěstí... Navíc nám to může hodně pomoci. Loni nám to hodně prospělo, nasbírali jsme v Lize mistrů zkušenosti," připomněl útočník Jan Eberle.

Hradci Králové dá ve středu jistotu výhra nad Štýrským Hradcem, který uzavírá tabulku skupiny H bez postupových nadějí. Zápas začne v 17 hodin. Třetí Cardiff, který má o bod méně než tým Mountfieldu, čeká těžký duel se švédskou Frölundou. Vítěz tří z dosavadních pěti ročníků ještě nemá postup jistý.

Liberec nastoupí o dvě a půl hodiny později a musí vyhrát v základní hrací době, neboť ve skupině C ztrácí ze třetího místa na Augsburg tři body. A to díky tomu, že Severočeši minule v Německu zvládli koncovku a vyhráli 3:2 po samostatných nájezdech.

Povzbuzením je návrat hlavního kouče Patrika Augusty na střídačku po krátké hospitalizaci během minulého týdne. "Patrik už je v pohodě. Dnes měli hráči dobrovolný trénink, zítra by se měl hlavní trenér připojit zpátky k mužstvu a ve středu ho vést do dalšího zápasu Ligy mistrů," uvedl tiskový mluvčí klubu Martin Kadlec.

Utkání základních skupin hokejové Ligy mistrů:

Skupina B:

17:00 HC Škoda Plzeň - EV Zug

19:30 Rungsted Seier Capital - Hämeenlinna.

Tabulka:

1. Zug 5 4 0 1 0 21:9 13 2. Plzeň 5 2 2 0 1 22:15 10 3. Hämeenlinna 5 1 1 2 1 12:13 7 4. Rungsted 5 0 0 0 5 7:25 0

Skupina C:

18:00 Lulea - Belfast Giants,

středa 19:30 Bílí Tygři Liberec - Augsburg.

Tabulka:

1. Lulea 5 2 2 1 0 22:15 11 2. Augsburg 5 1 2 2 0 15:13 9 3. Liberec 5 1 1 1 2 18:17 6 4. Belfast 5 1 0 1 3 12:22 4

Skupina D:

18:00 Junosť Minsk - Pelicans Lahti,

19:45 Lausanne - HC Oceláři Třinec.

Tabulka:

1. Lausanne 5 1 2 2 0 15:14 9 2. Třinec 5 2 1 0 2 14:9 8 3. Junosť Minsk 5 2 1 0 2 13:14 8 4. Lahti 5 1 0 2 2 13:18 5

Skupina H:

20:30 Cardiff - Frölunda,

středa 17:00 Mountfield Hradec Králové - Štýrský Hradec.

Tabulka:

1. Frölunda 5 3 0 1 1 25:15 10 2. Hradec Králové 5 3 0 0 2 15:12 9 3. Cardiff 5 2 1 0 2 16:21 8 4. Štýrský Hradec 5 0 1 1 3 13:21 3