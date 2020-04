Sancho podle tisku přestoupí z Dortmundu do Anglie

Manchester - Dvacetiletý fotbalový talent Jadon Sancho by se v létě měl vrátit z Borussie Dortmund do Anglie. Podle britského listu The Sun si už mladý anglický reprezentant vyjednal podmínky smlouvy s Manchesterem United. Kluby se však na přestupu křídelního hráče ještě nedohodly.

The Sun uvádí, že s United vedl jedenáctinásobný anglický reprezentant Sancho tajná jednání několik měsíců a s historicky nejúspěšnějším klubem anglické ligy se dohodl na platu a délce kontraktu.

Podle dřívější informace internetového magazínu The Athletic by mohl Dortmund za Sancha dostat 100 milionů eur (2,7 miliardy korun). Experti nicméně předpokládají, že kvůli následkům koronavirové krize přestupové částky toto léto tak vysoké nebudou.

Londýnský rodák Sancho přišel do Dortmundu v roce 2017 z jiného manchesterského klubu City a v německém klubu loni prodloužil smlouvu do roku 2022. Před přerušením sezony kvůli šíření nemoci covid-19 nastřílel ve 23 bundesligových zápasech 14 gólů a je třetím nejlepším kanonýrem soutěže. V prosinci dal gól pražské Slavii v závěrečném utkání skupinové fáze Ligy mistrů, které Borussia vyhrála 2:1.