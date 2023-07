Sánchez: Španělsko chce dotáhnout migrační reformu i bez Polska a Maďarska

Madrid/Brusel - Evropská unie by během španělského předsednictví měla dokončit migrační a azylovou reformu, i když nemá podporu Polska a Maďarska. Shodli se na tom dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a španělský premiér Pedro Sánchez během návštěvy členů unijní exekutivy v Madridu. Prioritami budou podle španělského lídra také další podpora Ukrajiny či konkurenceschopnosti evropské ekonomiky.

Španělsko přebralo tento týden vedení evropské sedmadvacítky od Švédska, jemuž se podařilo dovést blok k většinové shodě na několik let vyjednávaných migračních pravidlech. Dohoda, která má ulevit přetíženým zemím a zároveň urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl, vyžaduje od všech států, aby těm nejvytíženějším pomáhaly. Buď přímo převzetím uprchlíků, finančními příspěvky nebo poskytnutím například policistů. Polsko a Maďarsko však tento princip odmítají a jejich premiéři kvůli tomu minulý týden zablokovali závěry unijního summitu.

"Musíme zvládnout tu poslední míli, která někdy bývá úplně nejtěžší," připustila možné obtíže von der Leyenová po společném zasedání komise a španělské vlády a bilaterálním jednání se Sánchezem. Zatímco státy se přes odpor zmíněných dvou zemí na svém přístupu k reformě sjednotily, europoslanci tak učiní až po prázdninách. Poté teprve čeká španělské předsednictví jednání se zástupci europarlamentu o definitivní podobě normy, které může být vzhledem ke kritickým ohlasům části poslanců na podobu schválenou státy velmi náročné.

Odpor Polska a Maďarska podle von der Leyenové ani Sáncheze nebude při dokončování reformy překážkou. EU se drží svých smluv a v nich je stanoveno, že o migraci se rozhoduje většinově, a nikoli jednomyslně, jak žádají vlády ve Varšavě a Budapešti, shodli se oba politici.

"Bude to pro Španělsko velmi důležité, až symbolické," prohlásil dnes Sánchez s odkazem na to, že jeho země patří vedle Itálie ke státům, do nichž migranti přicházející z Afriky přes Středozemní moře míří nejvíce.

Španělský premiér doplnil, že jeho země chce v čele EU pokračovat v podpoře ukrajinské cesty ke členství v EU. Nespecifikoval však, zda by již letos chtěl Madrid zprostředkovat oficiální zahájení přístupových rozhovorů, které požaduje Kyjev a některé státy východního křídla unie.

Von der Leyenová prohlásila, že Španělsko by mělo dovést státy ke shodě na navýšení víceletého rozpočtu unie o 66 miliard eur (1,6 bilionu korun), které komise navrhla v červnu. Věří také v dohodu na plánu investic do výroby zbraní a munice v evropských zbrojovkách, reformě fiskálních pravidel či první celosvětové regulaci umělé inteligence.

Sánchez během společné tiskové konference s německou političkou odpovídal i na dotaz, zda výsledek španělského předsednictví neovlivní negativně případné střídání moci po parlamentních volbách, které Španěly čekají koncem července. Podle socialistického politika je Španělsko na předsednictví dobře připraveno a volby nebudou mít vliv na jeho roli nestranného zprostředkovatele dohod ostatních členských zemí.