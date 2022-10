Brusel - Evropská unie buduje "velkou shodu" na boji proti současné energetické krizi, řekl španělský premiér Pedro Sánchez při příchodu na unijní summit, jehož hlavním tématem je hledání společného postupu proti vysokým cenám energií. Prezidenti a premiéři se zatím neshodují na tom, zda a případně jak zastropovat cenu plynu. Také by se mohli vyjádřit k částem nového plánu Evropské komise. Belgický premiér Alexander De Croo uvedl, že balík představený v úterý má podporu velké většiny členských zemí.

Fotogalerie

"Věřím, že budujeme velkou evropskou shodu," řekl Sánchez, který na dnešní jednání Evropské rady dorazil mezi prvními lídry. Vícero z návrhů unijní exekutivy je podle něj součástí "evropského konsenzu", který vzniká v posledních měsících. Konkrétně zmínil společné nákupy plynu a solidaritu mezi členskými zeměmi.

Španělsko společné nákupy prosazovalo už v loňském roce. Letos pak zavedlo společně s Portugalskem systém pro zastropování ceny plynu používaného k výrobě elektřiny, který nyní chtějí mnohé členské země rozšířit na celou EU. Část vlád v čele s tou Německou je ale proti.

Německý kancléř Olaf Scholz se před dnešním jednáním podrobněji k možnosti rozšířit takzvaný iberský model podrobněji nevyjádřil. Podle agentury Reuters řekl, že je jasné, že po všech unijních lídrech je požadováno snížení cen plynu a ropy. Poznamenal, že cena plynu od konce léta klesá, tento pokles nicméně podle něj musí být rychlejší.

Mezi zastánce společných nákupů plynu i zastropování ceny se naopak řadí lotyšský premiér Krišjánis Kariňš. "Udělám vše pro to, abych všechny přesvědčil, že společné nákupy by byly velmi dobrá věc, podobně by mohl být dobrý i cenový strop plynu," uvedl před jednáním Evropské rady. Pokud se lídrům podaří domluvit na stanovení maximálních cen, pomůže to podle něj všem.

EU zmrazí majetek třem lidem a jedné firmě za dodávky íránských dronů Rusku

Členské státy Evropské unie dnes potvrdily zmrazení majetku třem lidem a jedné firmě odpovědným za dodávky íránských dronů Rusku, které je využívá ve válce proti Ukrajině. Sankce začnou platit dnes odpoledne po zveřejnění v unijním věstníku, oznámilo na twitteru české předsednictví. Na podobě sankcí se už ve středu shodli velvyslanci zemí sedmadvacítky.

"Členské státy se rozhodly zmrazit majetek tří jednotlivců a jedné entity, které jsou za dodávky dronů odpovědné; EU je rovněž připravena rozšířit sankce i na další čtyři íránské subjekty, které už byly zařazeny na jiný sankční seznam v minulosti," oznámilo české předsednictví.

Evropský blok podle dřívějšího vyjádření mluvčí unijní diplomacie shromáždil "dostatečné důkazy" o tom, že Rusko na Ukrajině využívá íránské drony Šáhed-136, které vybuchují po zasažení cíle.

V posledních dnech se množily zprávy, že Rusko při útocích na Ukrajině využívá drony íránské výroby především ve snaze poškodit ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle některých zdrojů jich Teherán ruské armádě dodal stovky. Moskva tvrdí, že používá pouze ruské zbraně, například televize CNN ale v nové reportáži ukazuje íránský bezpilotní letoun v rukou ukrajinských obránců.

Íránská ambasáda v Praze dnes informace o používání íránských dronů na Ukrajině ve vyjádření zaslaném ČTK označila za nepodložené. "Tato tvrzení stojí na vykonstruovaných domněnkách a nejsou ničím jiným než nástrojem propagandy, která živí protiíránskou politickou agendu,” uvedl úřad. Írán se podle ambasády "nadále bude konstruktivně zapojovat do mírového rozřešení krize".

Schválení nových postihů přichází bezprostředně poté, co EU uvalila sankce na 11 íránských činitelů a čtyři instituce včetně mravnostní policie, a to za jejich podíl na smrti 22leté Mahsy Amíníové a brutální potlačování následných protestů v Íránu. Evropští diplomaté v této souvislosti hovoří o tom, že unie již nedoufá v pokrok rozhovorů o kontrole íránského jaderného programu, a neváhá proto podnikat vůči Íránu diplomatické kroky.