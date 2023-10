Šance trénovat český nároďák je malinká, zase se asi vydám do světa, řekl Hašek

Praha - Přestože se o něm spekulovalo jako o jednom z možných nástupců Jaroslava Šilhavého u fotbalové reprezentace, zůstával trenér Ivan Hašek v klidu. Šedesátiletý kouč cítí, že šance, aby vedl český národní tým, je malá, neboť si to podle něj někteří lidé nepřejí. Bývalému svazovému předsedovi a někdejšímu dočasnému reprezentačnímu kouči bylo až líto, jakému tlaku Šilhavý v poslední době čelil a věří, že reprezentace zvládne postoupit na mistrovství Evropy. V rozhovoru s ČTK a Radiožurnálem Sport zároveň uvedl, že po více než roční pauze už má velkou chuť znovu trénovat a očekává angažmá spíše v zahraničí.

Haškovo jméno se skloňovalo v souvislosti s možnými nástupci Šilhavého, pokud by se výkonný výbor Fotbalové asociace ČR v úterý rozhodl trenéra od reprezentace odvolat. Podle deníku Sport Haška mimo jiné navrhl nový technický ředitel asociace Erich Brabec.

"O mně se mluvilo v souvislosti se Spartou, s reprezentací. Takže já už to moc nevnímám. Vím, že šance, abych tady trénoval a vedl nároďák, je malinká. Byl jsem dlouhou dobu v zahraničí, sešel jsem z očí. Já to neřeším, neřešil jsem to ani včera," řekl Hašek, který se v Praze zúčastnil křtu nové knihy legendárního Antonína Panenky.

"Já už se s tím smířil, že nebudu trénovat ve Spartě a v Česku. Někteří lidé si to nepřejí. Takže se asi zase vydám do světa," doplnil Hašek. Coby prozatímní kouč vedl reprezentaci v pěti zápasech v roce 2009, kdy byl zároveň svazovým šéfem.

Před úterním zasedáním výkonného výboru, který jednal o reprezentačním trenérovi, ho nikdo z vedení nekontaktoval. "Akorát jsem o tom mluvil s Erichem Brabcem, s kterým jsme byli na hokeji. Ale věděl jsem, že šance, abych trénoval, je malá," poznamenal Hašek.

"Myslím, že těch alternativ a řešení bylo více. Samozřejmě jestliže jakýkoliv trenér dostane nabídku vést národní tým, tak neznám nikoho, kdo by řekl ne. Je to největší trenérská výzva, vrchol v kariéře. Asi pro každého člověka, který dělá fotbal, trénuje a baví ho to," prohlásil Hašek.

Výkonný výbor nakonec ponechal ve funkci Šilhavého, který povede reprezentaci i v listopadových závěrečných zápasech kvalifikace v Polsku a proti Moldavsku. "Myslím, že Jarda měl za úkol postoupit. V rozehrané kvalifikaci, když jsme na postupovém místě, je to asi rozumné řešení, aby zůstal," mínil Hašek.

"Podle mě bylo toho mediálního humbuku až moc. Z lidského hlediska mi bylo Jardy až líto, co se kolem toho dělo. Uznávám ho jako trenéra i jako člověka. Myslím, že teď to ustane. Všichni potáhnou za jeden provaz, aby mužstvo mělo klid na ty dva zápasy. Věřím, že zvládneme postoupit a bude klid," dodal Hašek.

Bývalý reprezentant je už zhruba rok a půl bez angažmá, naposledy působil u libanonského národního týmu. "Prostě jsem si to teď užil, mám pět vnoučat. Je mi v Česku dobře, to mi chybělo. Užil jsem si čas s rodinou a připravuji se na další angažmá, které bude někde v zahraničí. Teď jsem byl s paní na dovolené, odpočinul jsem si a mám znovu velkou chuť někde trénovat. Počkáme. Možná jsem až moc vybíravý, nevím, jak to dopadne," přemítal Hašek.

Poslední dobou působil hlavně v arabských zemích. "Je to zatím tímhle směrem," podotkl. Velký rozmach zažívá především saúdskoarabská liga, kam míří i největší hvězdy. "V tuhle chvíli je to jedna z destinací, kde fotbal dostal největší náboj, co se týče hráčů, medializace, všeho. Je to zajímavé i pro trenéry. Takže nějakým způsobem jednám tam, i když nejen tam," dodal.