Šance proti Karabachu vidím naprosto vyrovnaně, řekl trenér Plzně Bílek

Baku - Trenér fotbalistů Plzně Michal Bílek považuje dvojzápas s Karabachem v závěrečném play off Ligy mistrů za naprosto vyrovnaný. Důležité podle něj bude, aby Viktoria ve středečním úvodním utkání v Baku eliminovala útok úřadujícího ázerbájdžánského mistra a vytvořila si dobrou výchozí pozici do domácí odvety.

"Karabach v předkolech odvádí velmi dobrou práci. To, že vyřadil mistra Polska (Lech Poznaň), Švýcarska (FC Curych) a Maďarska (Ferencváros Budapešť), svědčí o tom, že kvalita tady jednoznačně je. Na druhou stranu jsme v předkolech předváděli velmi solidní výkony. Šance vidím naprosto vyrovnaně," prohlásil na tiskové konferenci Bílek, jehož svěřenci si v minulých dvou předkolech poradili s HJK Helsinky a Šeriffem Tiraspol.

"Do zítřejšího zápasu půjdeme s tím, že ho chceme zvládnout tak, abychom měli dobrou výchozí pozici. To znamená, abychom tady udělali takový výsledek a byli doma trochu ve výhodě a domácí utkání zvládli," uvedl kouč.

Vyzdvihl útok Karabachu. "Víme, že nás čeká velmi silný protivník. Kvalitu jednoznačně má. Jejich ofenziva je obrovsky silná. Jestli jsem říkal, že Šeriff Tiraspol má v ofenzivě velmi šikovné hráče, tak u Karabachu to platí dvojnásob. Věřím že jsme připraveni na to, abychom jejich největší sílu eliminovali a i tady udělali dobrý výsledek," konstatoval Bílek.

Západočeši usilují o čtvrtou účast v hlavní fázi Ligy mistrů, jistou mají minimálně Evropskou ligu. Podzimní skupinu evropských pohárů si zahrají poprvé od sezony 2018/19.

"Do předkol jsme vstupovali s tím, že chceme hrát Ligu mistrů. Jsme rádi, že dvě předkola jsme zvládli a máme jistou Evropskou ligu. Na druhou stranu uděláme maximum pro to, aby se nám to povedlo a Ligu mistrů jsme hráli," řekl někdejší kouč české reprezentace.