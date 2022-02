Šance na postup určitě žije, Partizan se dá přehrát, prohlásil sparťan Karabec

Praha - Přestože fotbalisté Sparty budou příští čtvrtek na hřišti Partizanu Bělehrad dohánět ztrátu 0:1 z úvodního domácího duelu 2. kola Evropské konferenční ligy, záložník Adam Karabec věří, že je v jejich silách nepříznivý vývoj otočit. Pražané podle něj musí v srbské metropoli předvést podobně dobrý začátek jako na Letné.

"Podle mě šance určitě žije, cítím, že soupeř se dá přehrát. Kdybychom tam hráli jako tady v úvodu zápasu, tak to můžeme zvládnout. Samozřejmě tam budou mít podporu domácího publika, ale zvládnout se to dá. Takže určitě hlavy nahoru," řekl Karabec v rozhovoru pro klubový web.

Sparta vstoupila do utkání aktivně, sám Karabec měl dvě šance. "Začátek byl dobrý, tak jsme to chtěli. Ale musíme vydržet takovým tempem celý zápas, dokud neuděláme nějaký dobrý výsledek. A ne aby to klesalo," prohlásil osmnáctiletý Karabec, který byl jedním ze čtyř teenagerů v základní sestavě Letenských.

"Na soupeře jsme se připravovali, věděli jsme, že to bude hodně soubojový tým. Chtěli jsme se dostávat víc na balon, což si myslím, že určitě mělo být lepší. Měli jsme víc držet míč, pak bychom byli takového soupeře schopni přehrát. Měli jsme dobrý vstup, mohli jsme v úvodu dát gól, to by pomohlo. Nevyšlo to, pak už jsme se do toho nedostávali a nakonec jsme dostali gól. To už pak bylo pozdě," uvedl člen reprezentační jednadvacítky.

Svěřenci trenéra Pavla Vrby vyhráli pouze jediné z úvodních čtyř utkání jarní části sezony a ve dvou z nich neskórovali. "Měli jsme nějaký gól dát, pár situací tam na to bylo. Ale je jasné, že těch situací by mělo být mnohem víc," konstatoval Karabec.