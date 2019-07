Šance na postup jsou stále vyrovnané, míní plzeňští záložníci

Plzeň - Výsledek 0:0 není špatný, hlavní je, že se podařilo neinkasovat. Šance na postup jsou tak stále otevřené. Tak hodnotí plzeňští středopolaři Lukáš Kalvach a Patrik Hrošovský dnešní úvodní duel druhého předkola fotbalové Ligy mistrů proti řeckému vicemistrovi Olympiakosu Pireus. Důležité podle nich bude zvládnout začátek odvety, která se bude hrát za týden v Řecku.

"Škoda, že jsme nedali nějakou branku. Bylo by to určitě lepší do odvety, ale takhle tam jedeme s tím, že jsme doma neobdrželi. Když tam dáme gól, myslím, že máme šanci postoupit," řekl Kalvach. "Výsledek 0:0 není až tak špatný do odvety. Když se nám podaří dát gól, může to být výhoda. Bude důležité, abychom zvládli začátek," doplnil jeho slovenský kolega, který po kvalifikaci evropských pohárů odejde do belgického Genku.

Kalvach měl v 16. minutě první šanci Viktorie, po Hrošovského přihrávce mu ale rána z první nevyšla. "Já jsem to trošku přeběhl. Mohl jsem si na to víc počkat, protože jsem to trefoval moc z vrchu. Kdybych si počkal, tak by mi to možná spadlo níž na nohu a líp by se mi to trefovalo," uvedla posila z Olomouce. Podle Hrošovského měl největší šanci zápasu záložník Aleš Čermák, jehož střelu na konci poločasu vyrazil gólman José Sá.

Olympiakos má podle plzeňských záložníků velkou individuální kvalitu. "Jsou to malí hráči, velmi dobře technicky vybavení. Bylo důležité být vzadu kompaktní, zhušťovat prostor a do ničeho je nepouštět. Pak se pokusit z brejků dát nějaké branky. Ale přesvědčili jsme se, že když jsme zachovali klid a dostali jsme se na jejich půlku, tak se s nimi dalo hrát," poznamenal Kalvach. Podle Hrošovského ale řecký soupeř Viktorii příliš nepřekvapil, neboť plzeňští hráči viděli některé z přípravných zápasů na videu.

V odvetě v Pireu čeká Západočechy bouřlivá atmosféra. "Viděl jsem nějaká videa fanoušků. Ale zase je to asi lepší, než kdyby se hrálo před prázdnými tribunami. I oni budou pod velkým tlakem, protože doma před takovými fanoušky budou chtít za každou cenu vyhrát," uvedl Hrošovský.

Před odchodem do Genku chce pomoci Plzni dostat se minimálně do skupiny Evropské ligy. "Když se nám to podaří, že postoupíme přes Olympiakos, tak to bude super. Kvůli tomu jsem tu zůstal, abych se snažil pomoct," řekl. Na každý zápas se těší, protože ví, že už jich za Viktorii příliš neodehraje.

Kalvach si spolupráci se slovenským reprezentantem pochvaluje a je rád, že ještě alespoň předkola s Plzní absolvuje. "Hrát vedle něho mi hodně pomáhá, protože to je skvělý hráč," pochválil spoluhráče. "Hraji s Hrošou na dvě šestky, takže když se vystřídáme, mohu doplnit útok. Myslím, že nám to vyhovuje a že i pro něj to je dobře," doplnil.

Pokud Plzeň přes Olympiakos postoupí, ve třetím předkole Ligy mistrů ji bude čekat turecký vicemistr Istanbul Basaksehir. Když Viktoria v Řecku neuspěje, zahraje si třetí předkolo Evropské ligy s belgickými Antverpami.