Šance filmů na americké ceny Oscar jsou letos velmi vyrovnané

Los Angeles - Šance filmů na americké ceny Oscar, které se budou udílet v neděli v Los Angeles, jsou letos neobvykle vyrovnané. Podle filmových kritiků by ale bylo velkým překvapení, pokud by mezi vítězi nebyla jména herců Joaquina Phoenixe a Brada Pitta či hereček Renée Zellwegerové a Laury Dernové. Nominaci na jednu z cen americké filmové akademie má i český snímek Dcera režisérky Darji Kaščejevové (za krátkometrážní animovaný film) a Češka Nora Sopková (za filmovou scénografii).

V 92. ročníku Oscarů má nejvíce nominací temné psychologické drama Joker režiséra Todda Phillipse, inspirované batmanovskými komiksy, které může teoreticky dostat 11 zlatých sošek. Po deseti nominacích mají gangsterka Martina Scorseseho Irčan, elegie na staré hollywoodské časy režiséra Quentina Tarantina nazvaná Tenkrát v Hollywoodu a válečné drama 1917 režiséra Sama Mendese, které minulý měsíc získalo dva Zlaté glóby za nejlepší film-drama a nejlepší režii.

Z počtu nominací se toho ale nedá příliš vyvozovat. Loni například mělo nejvíce nominací černobílé drama mexického režiséra Alfonsa Cuaróna Roma, které nakonec získalo "jen" tři ceny. O jednu zlatou sošku víc dostal loni film Bohemian Rhapsody o zpěvákovi kapely Queen Freddiem Mercurym, který měl přitom nominací jen pět.

Poměrně široká shoda mezi filmovými kritiky panuje o favoritovi na Oscara pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Tu by měl podle nich dostat Brad Pitt za postavu pohodového kaskadéra, pomocníka a přítele, který ve filmu Tenkrát v Hollywoodu provází depresemi stíhaného herce (Leonardo Di Caprio). Pro Pitta by to byl první herecký Oscar v jeho plodné filmové kariéře, zatím dostal tuto sošku jen skupinově za produkci snímku 12 let v řetězech (2014).

Šanci na svého prvního Oscara má i španělský herec Antonio Banderas, a to za roli stárnoucího režiséra ve snímku Bolest a sláva režiséra Pedra Almodóvara. Podle kritiků mu ale cenu pro nejlepšího herce v hlavní roli, na niž je nominován mimo jiné i Di Caprio, nejspíš sebere Phoenix, který za film Joker dostal už i Zlatý glóbus. I pro něj by to byl první Oscar.

Favority na Oscara za režii jsou Mendes (1917), který už jednu zlatou sošku doma má (za film Americká krása z roku 1999), a jihokorejský režisér Pong Čun-ho, jehož černá komedie Parazit má šanci také na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film i za nejlepší film. V případě výhry v obou těchto kategoriích by si Pong připsal v historii Oscarů prvenství.

V kategorii neanglicky mluvený film jihokorejskému snímku konkurují sociální drama Corpus Christi (Polsko), dokument Země medu (Severní Makedonie), drama Bídníci (Francie) a Bolest a sláva. Do širšího výběru pro tuto kategorii se loni v prosinci dostal i snímek Nabarvené ptáče českého režiséra Václava Marhoula, který ale do užší nominace nepostoupil.

Českými zástupci v boji o Oscara jsou loutkový film Dcera, za nějž studentka pražské FAMU Kaščejevová získala mimo jiné loni v září studentského Oscara a minulý měsíc cenu na festivalu nezávislých filmů Sundance, a Češka Nora Sopková nominovaná spolu s Novozélanďanem Ra Vincentem za scénografii filmu Králíček Jojo. Tento satirický příběh chlapce, jemuž imaginární přítel Adolf Hitler ztvárněný režisérem Taikou Waititim pomáhá stát se řádným nacistou, se z velké části točil v ČR.

Za favoritku na Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli je považována Renée Zellwegerová, která ztvárnila herečku a zpěvačku Judy Garlandovou ve filmu Judy. Za tuto roli posbírala Zellwegerová už několik cen, včetně Zlatého glóbu. Do karet jí hraje i to, že americká akademie má podle kritiků v oblibě filmy o celebritách.

Na cenu pro nejlepší herečku ve vedlejší roli tipují kritici Lauru Dernovou za roli rozvodové advokátky ve snímku Manželská historie, který vyšel z dílny společnosti Netflix. Tato firma poskytující streamovací služby letos získala 24 nominací, nejvíce pro filmovou společnost v letošním oscarovém klání. Konglomerát Disney má letos 23 nominací a společnost Sony Pictures 20.