SANA: Při izraelském útoku v Sýrii zemřeli dva civilisté

Damašek - Izraelská armáda dnes při odvetném úderu v Sýrii zasáhla desítky íránských a syrských cílů. S odvoláním na izraelské bezpečnostní složky o tom informovala agentura Reuters. Při útoku zemřeli dva civilisté a další lidé byli zraněni, syrská protiraketová obrana však nad Damaškem několik izraelských raket sestřelila, napsala syrská státní agentura SANA.

Izraelské střely byly podle SANA odpáleny z izraelských letounů nad Golanskými výšinami a Mardžajúnem, většinu z nich ale systém protiraketové obrany podle syrských médií zneškodnil. Dva lidé zemřeli poté, co jejich dům ve městě jihozápadně od Damašku zasáhl šrapnel. Při náletu bylo zraněno i několik dalších lidí poblíž hlavního města, včetně dívky na předměstí Kudsajá severozápadně od Damašku.

Izraelská armáda uvedla, že útok byl odvetou za úterní rakety, které na Golanské výšiny, jejichž část Izrael okupuje, vypálila Sýrie. Všechny čtyři střely Izrael zneškodnil. "V reakci na rakety odpálené íránskými silami ze syrského území na Izrael včera večer zasáhly bojové letouny izraelské armády vojenské cíle íránských jednotek Al-Kuds a syrských ozbrojených sil, včetně raket země-vzduch, vojenských základen a skladišť se zbraněmi," uvedla izraelská armáda v prohlášení.

Od začátku syrského konfliktu v roce 2011 vedl Izrael několik útoků v Sýrii proti režimu syrského prezidenta Bašára Asada a proti jeho spojencům, Íránu a libanonskému Hizballáhu.

Syrská občanská válka, kterou zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011, se během let zapojením různých regionálních a zahraničních sil zkomplikovala. Násilí si vyžádalo již nejméně 400.000 obětí a přes 11 milionů obyvatel, tedy polovina předválečné populace, muselo opustit své domovy. Z toho 5,6 milionu lidí uprchlo do ciziny. Do bojů se na straně prezidenta Asada zapojilo v roce 2015 Rusko, což do značné míry ovlivnilo poměr sil ve prospěch režimu.