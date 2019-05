San Jose začalo finále Západní konference výhrou, Hertl nebodoval

Utkání finále Západní konference play off NHL San Jose - St. Louis. Hokejista San Jose Sharks Joe Thornton (nahoře) a Brayden Schenn ze St. Louis Blues (dole).

Utkání finále Západní konference play off NHL San Jose - St. Louis. Hokejista San Jose Sharks Joe Thornton (nahoře) a Brayden Schenn ze St. Louis Blues (dole). ČTK/AP/Josie Lepe

San Jose - Hokejisté San Jose porazili na svém ledě v úvodním utkání finále Západní konference NHL i bez bodového příspěvku Tomáše Hertla St. Louis 6:3. Na výhře se podíleli shodnou bilancí dvou branek a jedné asistence Timo Meier a Logan Couture, který se osamostatnil od Hertla v čele tabulky střelců i produktivity letošního play off.

Couture otevřel skóre ve čtvrté minutě z přečíslení dva na jednoho, když po přihrávce Gustava Nyquista střílel do odkryté branky. St. Louis vyrovnalo v polovině úvodní třetiny tečí Joela Edmundsona. Za dvě minuty už San Jose opět vedlo, Joe Pavelski využil přesilovou hru pět na tři. Kapitán týmu se prosadil dorážkou vlastní střely. Dvoubrankový náskok domácím zajistil Kevin Labanc, který si navedl puk z levé strany do středu a skóroval střelou zápěstím.

"Potrestali nás za každou chybu, všechny svoje šance proměnili. To byl největší rozdíl v dnešním zápase," řekl Edmundson. "Neodehráli jsme nejlepší zápas. Několikrát jsme ztratili puk a oni toho využili. Přehráli nás. Je to zklamání, ale bude to dlouhá série a víme, že musíme být příště lepší," řekl Ryan O'Reilly, který snížil z dorážky na 2:3.

Poté přišly ještě ve druhé třetině velké chvíle Meiera. Nejdříve krásnou individuální akcí zvýšil na 4:2, když přebruslil Jaye Bouwmeestera a bekhendovou kličkou vyšachoval Jordana Binningtona. V závěru druhé třetiny přidal šťastný pátý gól, protože si jeho nahození od zadního mantinelu srazil do branky Vince Dunn.

"Máme tým plný skvělých hráčů. Užívám si to s nimi a samozřejmě jsem rád, že vyhráváme. Proto hokej hrajeme, abychom získali Stanleyův pohár," řekl Meier, který ukázal, že umí hrát i do těla. Před prvním gólem srazil Alexe Pietrangela, obral ho o puk a založil přečíslení, z něhož padl gól.

"Byl jako býk," řekl Couture o dvaadvacetiletém Meierovi. "Když se rozjede, těžko se při jeho síle brání. Svůj talent ukázal gólem, u kterého obešel obránce a krásně zakončil. Je opravdu hodně dobrý a jsem rád, že s ním hraju v jedné lajně," dodal. Oba doplňuje Nyquist a jejich formace v zápase nasbírala osm bodů (4+4)

St. Louis zápas zdramatizovalo v 54. minutě gólem Tylera Bozaka, ale při dlouhé hře bez brankáře inkasovalo pošesté. "Myslím si, že se na obou týmech podepsalo, že předchozí sérii hrály na sedm zápasů. Bylo to místy trochu ospalé, ale našli jsme způsob, jak vyhrát. Klíčové bylo, že jsme utkání dobře začali," řekl trenér San Jose Peter DeBoer.

Právě od výkonu ve třetí třetině se chce St. Louis odrazit. "V ní jsme se konečně dostali ke své hře. Byli jsme agresivní, dobře jsme napadali a kontrolovali jsme puk v útočném pásmu. I když moc šancí jsme si nevytvořili," řekl kouč hostů Craig Berube. "Musíme si i lépe pomáhat v boji o kotouč. Místy jsme byli od sebe hodně daleko, docházelo ke ztrátám, za což nás potrestali," dodal.

Skóre uzavřel Couture, který má v play off bilanci jedenácti branek a šesti přihrávek. Hertl je za ním ve střelcích s devíti zásahy druhý. Více bodů než český útočník (9+5) nasbíral ještě Brad Marchand a Brent Burns (oba 5+10).

Finále Západní konference play off NHL - 1. zápas:

San Jose - St. Louis 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky: 4. a 58. Couture, 31. a 38. Meier, 12. Pavelski, 28. Labanc - 10. Edmundson, 29. R. O'Reilly, 54. Bozak. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. E. Karlsson, 3. Nyquist (všichni San Jose).