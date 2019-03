New York - Hokejisté San Jose podlehli v pátečním utkání NHL na ledě Anaheimu 3:4 v prodloužení a připsali si pátou porážku za sebou. Minnesota zvítězila ve Washingtonu 2:1 a posunula se v Západní konferenci na poslední postupové místo do play off o bod před Arizonu a Colorado.

San Jose, v jehož sestavě hráli Tomáš Hertl a Lukáš Radil, během utkání třikrát vyrovnalo a prodloužení si vynutilo trefou z 58. minuty. O výhře Anaheimu rozhodl v čase 60:38 Jacob Silfverberg, který si připsal i dvě asistence a stal se první hvězdou zápasu. Také jeho spoluhráč Rickard Rakell zaznamenal tři body (2+1). San Jose má na kontě nejdelší sérii proher za poslední dva roky, v březnu 2017 ztratil šest zápasů v řadě.

Minnesota získala oba body na ledě obhájce Stanleyova poháru díky formaci Luke Kunin, Jordan Greenway a Ryan Donato, která zařídila obě branky. Z hezké individuální akce otevřel Greenway skóre. Washington vyrovnal v polovině utkání tečí Bretta Connollyho, ale v 53. minutě potrestal chybu v rozehrávce Kunin. V dresu poražených nastoupil jen Jakub Vrána, Michal Kempný je kvůli zranění levé nohy mimo hru.

Statistiky pátečních zápasů NHL:

Washington - Minnesota 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 31. Connolly - 17. Greenway, 53. Kunin. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Kunin (oba Minnesota), 3. Holtby (Washington).

Anaheim - San Jose 4:3 v prodl. (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0)

Branky: 8. a 56. Rakell, 43. Henrique, 61. Silfverberg - 23. Labanc, 47. Meier, 58. Braun. Střely na branku: 21:26. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg, 2. Rakell, 3. Manson (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 75 58 4 13 298:198 120 2. Boston 74 45 9 20 226:186 99 3. Toronto 74 44 5 25 263:221 93 4. Montreal 74 39 7 28 219:213 85 5. Florida 74 33 12 29 240:248 78 6. Buffalo 73 31 9 33 202:237 71 7. Detroit 74 26 10 38 200:254 62 8. Ottawa 74 25 6 43 218:275 56

Metropolitní divize:

1. Washington 75 43 8 24 257:233 94 2. NY Islanders 74 42 7 25 206:182 91 3. Pittsburgh 75 40 11 24 253:224 91 4. Carolina 73 40 7 26 218:204 87 5. Columbus 74 40 4 30 223:218 84 6. Philadelphia 74 36 8 30 226:245 80 7. NY Rangers 73 28 13 32 204:244 69 8. New Jersey 75 27 9 39 206:258 63

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 74 44 4 26 249:218 92 2. Nashville 75 42 6 27 223:197 90 3. St. Louis 74 39 8 27 219:202 86 4. Dallas 74 38 6 30 186:183 82 5. Minnesota 75 35 9 31 202:218 79 6. Colorado 74 33 12 29 235:225 78 7. Chicago 73 32 10 31 244:266 74

Pacifická divize:

1. x-Calgary 74 46 7 21 265:209 99 2. x-San Jose 75 43 9 23 266:237 95 3. Vegas 74 42 5 27 232:203 89 4. Arizona 74 36 6 32 198:208 78 5. Vancouver 74 32 10 32 206:229 74 6. Edmonton 74 33 7 34 210:245 73 7. Anaheim 76 31 9 36 177:233 71 8. Los Angeles 73 26 8 39 174:232 60

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená vítězství v základní části.