San Antonio draftovalo do NBA jako jedničku Wembanyamu

Praha - Jedničkou draftu do basketbalové NBA se podle očekávání stal Victor Wembanyama. Francouzského pivota měřícího 225 centimetrů si vybralo San Antonio. První kolo proběhlo bez překvapení: Charlotte zvolilo křídelníka Brandona Millera z univerzity Alabama a Portland rozehrávače Scoota Hendersona, který hrál za G-League Ignite. Na čtvrtém a pátém místě si Houston a Detorit vybrali Amena a Ausara Thompsonovy, kteří se tak stali nejvýše draftovanými dvojčaty v historii.

Původně měl být v draftu i Ondřej Hanzlík ze španělské Girony, ale na poslední chvíli se odhlásil. Slavnou zámořskou ligu si dosud zahrálo pět Čechů. Jako poslední prošel draftem v roce 2020 Vít Krejčí, který působí v Atlantě. Ještě v minulé sezoně hrál v NBA Tomáš Satoranský, v minulosti Jan Veselý, Jiří Welsch a jako první český basketbalista Jiří Zídek.

Devatenáctiletý Wembanyama je považován za generační talent a dlouho dopředu byl jasným kandidátem na první místo. Po zisku stříbrných medailí ve francouzské lize s Metropolitans 92 dostane možnost rozvíjet své přednosti v San Antoniu, které sice v posledních letech strádá, ale jinak je to jedna z nejúspěšnějších organizací posledních 20 let. Pod vedením zkušeného trenéra Gregga Popoviche a mentorováním legendy Spurs a rovněž bývalé jedničky draftu Tima Duncana by z Wembanyamy měla vyrůst budoucí hvězda NBA.

"Ani nedokážu popsat, co teď cítím. Je to nejlepší pocit v mém životě. O tomhle jsem snil tak dlouho a teď se to splnilo,“ řekl Wembanyama poté, co si na pódiu potřásl rukou s komisionářem ligy Adamem Silverem. "Chci vzkázat fanouškům Spurs, že se vydám ze všech sil, abychom s naším klubem uspěli," dodal.Wembanyama, který v únoru hrál za Francii proti Česku v Pardubicích.

"Má skvělé dispozice, ale i dobrou kombinaci intelektu a emocí. Rozumí tomu, jakým je talentem. Rozumí tomu rozruchu kolem něj a umí se s tím vypořádat. Umí zvládnout odpovědnost, takže v této oblasti nebude potřebovat tolik radit," řekl kouč Popovich. Přesto mu Spurs už dopředu sehnali nejlepšího možného mentora, kterým je Duncan, který si stejnou situací prošel v roce 1997. A ve Spurs z velkého talentu vyrostl v možná nejlepšího hráče na pozici 4 v historii soutěže.

S radami by měly přispět i další legendy Spurs - Manu Ginobili a Tony Parker, který je rovněž Francouz. "Ale hlavní je, aby Victor zůstal sám sebou. Nechceme, aby z něj byl nový LeBron James, nebo nový Duncan. On je Victor a tím musí zůstat," dodal Popovich.

Zatímco první místo bylo předem jasné, na druhé pozici se odborníci už tak neshodovali. Charlotte, kde je v týmu skautů i Čech Jakub Kudláček, nakonec usoudilo, že potřebuje posílit hlavně na křídle a ukázalo na Millera. Přednost dostal před rozehrávačem Scootem Hendersonem, který by byl konkurencí pro hvězdu Hornets LaMela Balla. Henderson tak zamířil do Portlandu, kde bude mít na rozehrávce rovněž rivala v Damianu Lillardovi.

Rozruch způsobilo, když na pozici čtyři a pět Silver oznámil bratrskou dvojici Thompsonů. Teprve podruhé v historii se stalo, že by bratři skončili v nejlepší pětce draftu a poprvé to bylo v jednom roce. V minulosti Lonzo Ball byl dvojkou v roce 2017 a jeho bratr LaMelo Ball trojkou o tři roky později.

"Pro naší rodinu to znamená hodně. Všechna ta práce se vyplatila. A je skvělé, že jsme prvními bratry draftovanými tak vysoko v jediném draftu. A je bezva, že já byl draftován z nás jako první," radoval se Amen.

Vedle Wembanyamy se objevilo na draftu dalších šest evropských hráčů. Na sedmé pozici si Indiana zvolila jeho spoluhráče z Metropolitans 92 Bilala Coulibalyho. Dalšími Francouzi jsou Rayan Rupert do Portlandu a Sidy Cissoko, který bude dělat parťáka Wembanyamovi ve Spurs. Washington má srbského pivota Tristana Vukčeviče, Phoenix Belgičana Toumaniho Camaru a Memphis Turka Tarika Biberovice. Na 31. pozici se dostalo i na spoluhráče Satoranského a Veselého v Barceloně Nigerijce Jamese Nnajiho.