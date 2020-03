Šampionovi Krpálkovi chybí judo, prát se s ním chce jen doma syn

Praha - Judo olympijskému šampionovi Lukáši Krpálkovi chybí. V nouzovém režimu kvůli pandemii koronaviru nesmí na společné tréninky do haly, takže si musí vystačit s individuální přípravou. Jen doma se s ním chce prát syn Tonda, kterému budou v červenci čtyři roky. Stejně jako ostatní sportovci přišel Krpálek o vrchol této sezony, olympijské hry v Tokiu byly odloženy na rok 2021.

Snaží se trénovat v domácích podmínkách, ale všechno tam dělat nemůže. "Posilovat každý zvládne doma, i když tam neudělá velké objemy, velké váhy. Ale víceméně nějaký ten trénink je člověk schopný udělat, takže v tomhle by problém nebyl. Ale chybí mi judo, to doma úplně udělat nemůžu," popisoval v tiskové zprávě. Má jen malého sparingpartnera. "Tonda se chce prát pořád," doplnil se smíchem.

Odložení olympijských her o rok považuje za nejlepší možnou variantu. Jejich posun na podzim by nemusel nic vyřešit a nechával by sportovce v nejistotě. Před konečným verdiktem se spekulovalo o různých variantách, mimo jiné o tom, že by sportovci ihned po příletu do Japonska nastoupili do karantény. To by se úřadujícímu mistru světa Krpálkovi nelíbilo.

"Kdybychom měli letět na olympiádu a měli jsme být v karanténě a nemohli jsme si to užít tak, jak by si ten sportovec olympiádu užít měl, že může navštěvovat různé sportovní události a podobně, tak je určitě lepší, že se olympiáda odloží a budeme si ji moct užít pořádně," uvažoval.

Všechny olympijské sporty budou nyní řešit, jak vzhledem k odkladu naložit s podmínkami olympijské kvalifikace. Ani judo nebude výjimkou. "Podle mě by se mělo příští rok pokračovat v olympijské kvalifikaci tam, kde skončila. Myslím si, že by to asi byla nejlepší varianta, a je možné, že právě k tomu taky dojde. Ale to je spíš otázka pro IJF, Mezinárodní federaci juda, aby tohle dořešila," komentoval to Krpálek.

V Praze by se měl představit na evropském šampionátu, který se zatím z květnového termínu posunul na 19. až 21. června. Vzhledem k aktuálnímu omezení cestování v řadě zemí může být jeho uspořádání i v tomto termínu problematické. Odklad OH ale nabídl prostor pro případný další posun.