Šampionkou v obřím slalomu je Švédka Hectorová, obhájkyně Shiffrinová nedojela

Jen-čching (Čína) - Olympijskou vítězkou v obřím slalomu je švédská lyžařka Sara Hectorová, jež potvrdila pozici nejlepší ženy této disciplíny v aktuální sezoně Světového poháru. Stříbro v Jen-čchingu získala Italka Federica Brignoneová, bronz mistryně světa Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska.

Na medaili překvapivě nedosáhla obhájkyně zlata z minulých her v Pchjongčchangu Mikaela Shiffrinová. Americká hvězda nedokončila první kolo, vypadla už v sedmé brance.

Do cíle úvodního kola nedojela ani jediná česká zástupkyně Else Sommerová. Dvacetiletá rodačka z USA, jež chtěla v olympijské premiéře skončit v první třicítce, se dostala pouze přes první mezičas.

Devětadvacetiletá Hectorová korunovala ziskem zlata životní sezonu, v níž vyhrála tři ze šesti obřích slalomů a ve dvou byla na stupních vítězů. Bývalá juniorská mistryně světa se tak dočkala vůbec první seniorské medaile z velké akce v jiné než týmové soutěži.

Třicet let po triumfu slavné krajanky Pernilly Wibergové v Albertville zadělala Hectorová na vítězství už nejrychlejším časem v prvním kole. V součtu časů porazila o 28 setin Brignoneovou, jež vylepšila svůj bronz z Pchjončchangu.

Loňskou mistryni světa Gutovou-Behramiovou katapultoval na bronzovou pozici nejrychlejší čas v druhém kole. Po první jízdě byla Švýcarka přitom až osmá. Předstihla mimo jiné Rakušanku Katharinu Truppeovou, jež neudržela průběžné druhé místo a premiérová medaile jí unikla o osm setin.

Závod nevyšel slovenské spolufavoritce Petře Vlhové. Mistryně světa z roku 2019 a loňská vítězka Světového poháru byla po prvním kole třináctá a v druhém si místo zrychlení ještě o jednu příčku pohoršila.

Šanci na reparát bude mít ve středečním slalomu. Stejně jako její velká rivalka Shiffrinová, jež nedokončila obří slalom poprvé po čtyřech letech. "Nebudu brečet, to je jenom plýtvání energií. Je to velké zklamání. Ale tenhle sníh neodpouští nic. Najela jsem si špatně branku a zaplatila za to nejvyšší možnou cenu. Den skončil prakticky dřív, než začal," řekla dvojnásobná olympijská vítězka a šestinásobná mistryně světa.

Do cíle alespoň dojela na lyžích, na rozdíl od krajanky Niny O'Brienové, která měla vážně vypadající pád v druhé jízdě. Šestá žena z prvního kola se nevešla do předposlední branky a do cíle vletěla už v pádu. Závod byl kvůli ní v rozhodující fázi na dlouhé minuty přerušen a americká lyžařka opustila po ošetřování prostor cíle v záchranářských saních. Americký tým bez dalších podrobností uvedl, že byla O'Brienová při vědomí a reagovala.

Sjezdové lyžování:

Ženy - obří slalom: 1. Hectorová (Švéd.) 1:55,69 (57,56+58,13), 2. Brignoneová (It.) -0,28 (57,98+57,99), 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,72 (59,07;57,34), 4. Truppeová (Rak.) -0,80 (57,86+58,63), 5. Mowinckelová (Nor.) -0,96 (58,58+58,07), 6. Stjernesundová (Nor.) -1,20 (59,39+57,50), 7. Hrovatová (Slovin.) -1,35 (58,48+58,56), 8. Gasienicová-Danielová (Pol.) -1,42 (59,24+57,87), 9. Holdenerová -1,63 (59,21+58,11), 10. Gisinová (obě Švýc.) -1,86 (59,19+58,36), ...Sommerová (ČR) nedokončila 1. kolo.