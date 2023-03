Šampionka Adamczyková v Sierra Nevadě spadla v semifinále a byla pátá

Sierra Nevada (Španělsko) - Snowboadcrossařka Eva Adamczyková skončila pátá v závodě Světového poháru v Sierra Nevadě. Úřadující mistryně světa po pádu v semifinále vyhrála malé finále a pohoršila si o jednu příčku ve srovnání se sobotním závodem. Znovu vyhrála světová šampionka z roku 2021 Charlotte Bankesová v Británie, jež ovládla i druhý závod v tomto španělském středisku. Do hlavního závodu postoupil z kvalifikace také Radek Houser, jenž vypadl v osmifinále.

Adamczyková zvládla ve velkém stylu čtvrtfinále, které vyhrála stylem start-cíl. V semifinále nejlépe odstartovala a dostala se do čela, ale ve druhé klopené zatáčce spadla a bylo po nadějích na postup do boje o medaile. "Najela jsem tam moc vysoko, kde byly přesně ty boule. Jízdu před tím ve čtvrtfinále tam ty boule ještě nebyly," popsala kritický okamžik v nahrávce pro média.

Chuť si spravila výhrou v malém finále. "Podařilo se mi to opravit, najela jsem líp tu klopku. Takovou jízdu bylo potřeba předvést v tom semifinále," řekla. I s pátým místem byla spokojená. "Jezdilo se mi dobře. Jsem moc spokojená se starty. S tím, jak to bylo konzistentní, že se mi podařilo vyhrát všechny starty. Myslím, že si udržuju stabilní výkonnost a daří se mi potvrzovat, že jezdím dobře. Jenom to potřebuje míň chybiček," dodala olympijská vítězka ze Soči.

Velké finále vyhrála Bankesová před největší konkurentkou v boji o triumf v celkovém pořadí Světového poháru Chloé Trespeuchovou. Dostala se díky tomu do čela průběžného pořadí SP s osmnáctibodovým náskokem před francouzskou konkurentkou. Třetí dnes skončila další Francouzka Manon Petitová Lenoirová.

Z českých mužů uspěl v kvalifikaci jen Houser a stejně jako v sobotu skončil hned po první jízdě, poté co v osmifinále upadl. Závod vyhrál Švýcar Kalle Koblet, jenž ve finále předčil sobotního vítěze Lucase Eguibara ze Španělska.

SP ve snowboardcrossu v Sierra Nevadě:

Muži: 1. Koblet (Švýc.), 2. Eguibar (Šp.), 3. Bozzolo, 4. Surget (oba Fr.), ...25. Houser - vypadl v osmifinále, 33. Choura a Kubičík - oba vypadli v 1. kole.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Eguibar 312, 2. Bozzolo 305, 3. Visintin (It.), ...48. Houser 12, 50. Choura 8, 53. Kubičík 4.

Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Trespeuchová, 3. Petitová Lenoirová (obě Fr.), 4. McManiomanová (Kan.), 5. Adamczyková, ...20. Hopjáková (obě ČR) - vypadla v předkole.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Bankesová 478, 2. Trespeuchová 460, 3. Baffová (Austr.) 293, ...5. Adamczyková 232, 23. Hopjáková 83.