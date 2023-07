Šampion Prskavec se vyžívá v tratích, kde ostatní trpí

Krakov - Kajakářský šampion Jiří Prskavec se vyžívá ve slalomářských tratích, kde jeho soupeři trpí. Za deset let od prvního evropského titulu výrazně zesílil, v posledních dvou sezonách mu k tomu pomohla i kánoe, které se začal věnovat. I díky tomu dnes v Krakově vyhrál Evropské hry a získal šestý individuální kontinentální titul.

V roce 2013 se ve dvaceti letech postaral o první evropský titul pro české kajakáře, dnes se stal premiérovým vítězem Evropských her. Za tu dobu se hodně změnil. "Tehdy byl Jířa takovej malej pinďa, který neměl žádnou sílu a muselo mu to super sednout. Ale nebál se toho. To mu asi trošku zůstalo a do toho získal nějaké zkušenosti a trochu zesílil a tak nějak je schopný opakovat ty dobré jízdy," řekl Prskavec novinářům.

Jezdí na hraně, ale riziko má pod kontrolou. "Mám ten risk oproti ostatním daleko víc naučený. Oni aby zajeli finále a dokázali se mi přiblížit, míra risku pro ně musí být vyšší. Tím pádem daleko víc chybují, to je moje přednost. Je to dané i tím vzrůstem, že jsem trochu menší a s brankami si rozumím, když jsem pod nimi," popisoval své přednosti.

A k nim přidal větší sílu, kterou nenabírá v posilovně, ale na kánoi. "Síly mám teď daleko víc než dřív. A je to znát, rozhodně mi to pomohlo. Co pro mě bylo důležité, je to, že zesílit dokáže každý, ale zůstat na své váze je těžké. A ten singl mi to dovolil, že si tu váhu držím stejnou a síla v záběru je o trochu větší," pochvaloval si.

I proto se těšil, jak na dnešní fyzicky náročné trati bude mít možnost udolat ostatní. "Já tu trať viděl a říkal si: 'Ta je fyzická, to je pro mě dobré. Tady ve spodní části, to bude moje místo. Ostatní budou chřadnout a já to rozbalím. Na to jsem se těšil'," prozradil.

Našel paralelu v seriálu o Tour de France z loňského roku, který viděl na Netflixu. "Tam popisovali tu nejtěžší etapu, nějaká horská, nesmysl. Mluvili o Pogačarovi a říkali: 'On je takový blázen, že se na to těší, jak mu bude blbě a bude ho to bolet.' Něco takového jsem měl tady. Říkal jsem si, že tady mě to bude bolet a nebudu moct, to bude dobré," líčil.

Sám je příjemně překvapený, jak si v této sezoně vede. "Z první půlky sezony mít tři výhry ze čtyř závodů, to mi přijde neskutečné. Jsem si vždy říkal, že v kajaku je dobré, když vyhrajete dva závody za sezonu, teď najednou jsem ovládl tři za sebou. Mám hroznou radost. Je třeba neusnout a pokračovat v tréninku. Teď je důležité hlavně nechat odpočinout hlavu a pak se do toho naplno pustit," uvedl.

Dnešním titulem nejen zajistil olympijskou kvótu pro Česko, ale také se dostal do výhodné pozice v boji o předběžnou olympijskou nominaci. Má čtyři ze sedmi potřebných bodů. K tomu, aby měl už letos jistou účast na olympijských hrách v Paříži 2024, potřebuje ještě uspět na MS, případně si pomoci na dvou bodovaných závodech SP. Tvrdí, že nad tímhle nepřemýšlí. "Stačí si nevyjet finále na mistrovství světa a je to bez šance.Teď se soustředím, abych sezonu dotáhl v tomhle stylu, jezdil co nejlíp a většinou to funguje, aby to pak dopadlo. Kdybych se na to koncentroval, je to jen na škodu," řekl.

V neděli ho čeká na Evropských hrách ještě závod na kánoi. Tam má zatím o poznání menší ambice. "Myslím si, že kdyby mi to sedlo, tak mám šanci se probojovat do finále. Ale samozřejmě tam necílím na medailové pozice, to by byla velká troufalost. Tady je nutné, aby člověk uměl pádlovat dopředu, a já to ještě moc neumím," dodal.