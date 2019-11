Šampion NBA Toronto ukončilo vítěznou sérii basketbalistů Lakers

Los Angeles - Basketbalisté Toronta obhajující titul v NBA vyhráli v neděli 113:104 na hřišti Los Angeles Lakers a přerušili sedmizápasovou vítěznou sérii kalifornského klubu. Oba celky nyní mají na kontě sedm výher a dvě porážky. Dotáhl se na ně Denver, který zvítězil 100:98 po prodloužení nad Minnesotou. Lepší je už jen Boston s jedinou porážkou.

Toronto bylo po odchodu nejužitečnějšího hráče letošního play off Kawhiho Leonarda mnohými odepisováno, ale proti Lakers ukázalo, že je stále jedním z favoritů. Do utkání nastoupilo bez dalších dvou opor Serge Ibaky a především Kylea Lowryho, přesto dokázalo Lakers přehrát.

Domácí vedli většinu první první půle, a to až o jedenáct bodů, ale druhý poločas patřil kanadskému celku. Ten velmi dobře bránil LeBrona Jamese, který dal jen 13 bodů. Méně zaznamenal naposledy v dubnu 2018. Přesto si připsal už 85. triple double v kariéře, když přidal 15 asistencí a 13 doskoků. Anthony Davis dal 27 bodů, ale Toronto těžilo z toho, že ofenzivu rozdělilo mezi více hráčů. Lídry byli Pascal Siakam s 24 body a 11 doskoky a Fred VanVleet s 23 body a 10 asistencemi. Siakam dal klíčových pět bodů v předposlední minutě, kdy zastavil nápor Lakers a jejich snahu o obrat.

Drama se odehrálo v Minnesotě, kde domácí svedli lítou bitvu s Denverem. Nuggets měli v závěru normální hrací doby dvě šance na rozhodnutí, ale Jamal Murray dvakrát minul. V prodloužení si míč vzal za nerozhodného stavu Nikola Jokič a tři sekundy před koncem střelou z otočky po odskoku rozhodl. Srbský pivot obstaral druhou vítěznou střelu týmu po sobě poté, co zařídil i minulý triumf nad Philadelphií.

"My se jen stáhneme a díváme se. Při jeho střelách mu naprosto věřím. Prostě nám stačí dostat míč k němu," chválil Jokiče jeho spoluhráč Paul Millsap. "V poslední čtvrtině se nám nedařilo, ale dovedli jsme zápas alespoň do prodloužení, ve kterém jsme se mohli zvednout a to se povedlo," uvedl Jokič k tomu, že Nuggets ztratili až šestnáctibodové vedení.

O pouhé dva body vyhráli i Milwaukee Bucks nad Oklahomou 121:119. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 35 body a 16 doskoky, z toho 24 bodů dal ve druhé půli. Půl minuty před koncem bylo srovnáno, ale pak Brook Lopez vstřelil klíčovou trojku. Oklahoma vzápětí netrefila a Bucks už dovedli duel k vítězství.

Výsledky NBA

LA Lakers - Toronto 104:113, Minnesota - Denver 98:100 po prodl., New York - Cleveland 87:108, Oklahoma City - Milwaukee 119:121, Orlando - Indiana 102:109, Philadelphia - Charlotte 114:106, Phoenix - Brooklyn 138:112, Portland - Atlanta 124:113 po prodl.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 8 7 1 87,5 2. Toronto 9 7 2 77,8 3. Philadelphia 9 6 3 66,7 4. Brooklyn 9 4 5 44,4 5. New York 10 2 8 20,0

Centrální divize:

1. Milwaukee 10 7 3 70,0 2. Indiana 10 6 4 60,0 3. Cleveland 9 4 5 44,4 4. Detroit 10 4 6 40,0 5. Chicago 10 3 7 30,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 9 6 3 66,7 2. Charlotte 10 4 6 40,0 3. Atlanta 9 3 6 33,3 4. Orlando 10 3 7 30,0 5. Washington 8 2 6 25,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Houston 9 6 3 66,7 2. Dallas 9 6 3 66,7 3. San Antonio 9 5 4 55,6 4. New Orleans 9 2 7 22,2 5. Memphis 9 2 7 22,2

Severozápadní divize:

1. Denver 9 7 2 77,8 2. Utah 9 6 3 66,7 3. Minnesota 9 5 4 55,6 4. Portland 10 4 6 40,0 5. Oklahoma City 10 4 6 40,0

Pacificiká divize:

1. LA Lakers 9 7 2 77,8 2. Phoenix 9 6 3 66,7 3. LA Clippers 9 6 3 66,7 4. Sacramento 9 3 6 33,3 5. Golden State 10 2 8 20,0