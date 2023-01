Šampion Krpálek po letech zapomněl, jak se cítí po shazování váhy

Almada (Portugalsko) - Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek po letech v kategorii nad 100 kilogramů zapomněl, jak se na tatami cítí po shazování hmotnosti. Rychle to zjistil hned v úvodním zápase nedělního turnaje Grand Prix v Portugalsku, kde měl obnovenou premiéru v kategorii do 100 kilogramů. Byl to nakonec bronzový návrat do nižší váhové třídy a Krpálka medailový úspěch potěšil.

Krpálek ze "stovky" odešel po triumfu na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro, načež posbíral všechny velké trofeje i v kategorii nad 100 kilogramů. Nedávno oznámil návrat do nižší váhy a Grand Prix v Portugalsku byla prvním ostrým testem. Ve staronové kategorii neměl žádné body ve světovém žebříčku, takže od začátku dostával kvalitní soupeře.

Hned úvodní duel s Korejcem Kim Če-junem mu ukázal, na co si musí znovu zvyknout. "Proti Korejci se projevilo moje hubnutí. Úplně jsem už zapomněl, jak po tom všem shazování může člověk vykysnout, takže pro mě bylo hodně těžké, abych ten zápas vůbec zvládl fyzicky," uvedl v tiskové zprávě svazu.

Postupně se fyzicky cítil čím dál lépe a vzdoroval i světové jedničce Iljovi Sulamanidzemu z Gruzie, i když mu v semifinále podlehl. "Byl to velmi vyrovnaný zápas. Myslím, že jsem mohl vyhrát, ale pro mě jsou to teď hlavně zkušenosti. Jsem rád, jak jsem si mohl tuhle váhu otestovat," komentoval Krpálek duel s pozdějším vítězem.

Turnaj v Portugalsku mu ukázal, že i ve váze do 100 kilogramů má naději minimálně na postup na olympijské hry 2024 v Paříži. "Musím říct, že to bylo náročné, ale o to je ten výsledek příjemnější. Podařilo se mi získat bronzovou medaili a připsat si první body do olympijské kvalifikace," radoval se.

Už v neděli ho čeká další turnaj, Grand Slam v Paříži. "Zkusím tam zabojovat o další medaili. Mít dva shozy takhle brzy za sebou bude velmi náročné, ale pro mě je to velká motivace," poznamenal dvaatřicetiletý judista.