Janov (Itálie) - Sampdoria Janov by v zimě ráda přivedla zpět do svého kádru českého fotbalistu Patrika Schicka. Podle italského deníku Gazzetta dello Sport usiluje o hostování útočníka, který loni v létě odešel ze Sampdorie do AS Řím údajně za 42 milionů eur (asi miliarda korun).

Schick prožil v Sampdorii zatím nejlepší sezonu v kariéře, když v ročníku 2016/17 nastřílel v Serii A 13 branek, ačkoli často jen střídal. Poté ho chtěl Juventus, nakonec ale přestoupil do AS Řím, kde se však zatím příliš neprosadil.

Za rok a půl odehrál v lize 33 utkání, z toho 16 v základní sestavě, a dal tři branky. V evropských pohárech přidal dalších osm startů. Na oblíbeném místě na hrotu útoku ale nastupoval převážně jen při zranění hlavního kanonýra týmu Edina Džeka.

Už dříve italská média informovala, že o hostování Schicka projevily zájem také Boloňa, Parma nebo Udine. V Sampdorii by mohl nahradit Fabiu Quagliarellu, který je údajně na odchodu.