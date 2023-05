Samozřejmě to pomůže, řekl Kubalík, který dvěma góly prolomil střeleckou smůlu

Riga - Dvěma góly přispěl útočník Dominik Kubalík k vítězství českých hokejistů na mistrovství světa v Rize nad Kazachstánem 5:1 a ukončil v součtu se závěrem základní části NHL po jedenácti zápasech střelecký půst. Trefil se poprvé od 30. března, kdy pomohl jedním gólem k vítězství Detroitu nad Carolinou 3:2. Třebaže po zařazení k reprezentaci nasbíral za tři zápasy pět asistencí, byl rád, že v druhém vystoupení na šampionátu už čekání na gól ukončil.

"Samozřejmě to pomůže, sebevědomí se nastartuje a přijde i klid na hokejce. S góly to z člověka vždycky drobet spadne. Je dobře, že se v přesilovkách prosadily obě formace a obě lajny fungují. Je ale úplně jedno, kdo góly dává. Jsem rád, že teď to napadalo mně, ale důležitá je výhra," řekl novinářům Kubalík.

Český tým díky Kubalíkově brance v přesilové hře v 16. minutě vedl 2:0, ale Kazachstán se dostal ve druhé třetině na kontakt. "První třetina byla z naší strany velmi dobrá, celkově jsme jim ale hodně věcí nejspíš z přemíry snahy zbytečně dávali. Poučíme se a příště se to nebude opakovat," podotkl Kubalík.

V polovině druhé třetiny těsně před snížením Maxima Muchametova mohl poslat svůj tým do tříbrankového náskoku, ale neproměnil trestné střílení. Gólman Andrej Šutov jeho bekhendový blafák zlikvidoval pravým betonem. "Ze střídačky na mě mávali, ať jdu já. Hned jsem měl jasno, že zakončím mezi nohy, při posledním svém nájezdu jsem takhle se štěstím dal. Neudělal jsem to špatně, jen jsem nezasunul tak, jak jsem měl. Kdybych ho proměnil, gól by nám hodně pomohl. Jenže se to otočilo, přišla obehraná klasika nedáš-dostaneš a chviličku byli na koni. Spoustu věcí jsme jim sami zbytečně nabídli," uvedl Kubalík.

Po první třetině odstoupil ze hry po zásahu pukem do obličeje centr Filip Chytil, který tvořil elitní formaci s Kubalíkem a kapitánem Romanem Červenkou. Potom český tým dohrával na na tři střední útočníky. "Není to nic, na co bychom neměli být zvyklí nebo připravení. Nerozházelo nás to, spíš jsme museli dávat větší pozor na střídačce, abychom skákali na led, kdy máme," prohlásil Kubalík.

Doufá, že po vyražených zubech a zlomené čelisti forvarda Jiří Smejkala ze čtvrtečního tréninku, vyřazení ze hry Filipa Chlapíka z duelu se Slovenskem po zásahu na hlavu a trefy kolenem na koleno na Jiřího Černocha už český tým další nepříjemnosti nepotkají a útočník New York Rangers bude stejně jako Smejkal a Černoch pokračovat v turnaji. "Doufám, že už jsme si všechno vybrali. Není nic příjemného, když po prvním zápase jsou dva hráči s otazníkem a teď další. Snad bude Filip v pořádku a nebude to nic vážného. Potřebujeme každého hráče," podotkl.

Ocenil výkony Lukáše Sedláka, který za dva zápasy na turnaji nasbíral už pět bodů za tři branky a dvě asistence. "Jenom potvrzuje, jak skvělým hráčem je. Není žádným překvapením, jak hraje. Znám ho, takže jsem takové výkony od něj očekával," dodal Kubalík.