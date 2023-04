Samosprávy kritizují to, že s nimi stát o rušení finančních úřadů nejednal

Praha - Svaz měst a obcí kritizuje to, že stát nejednal se starosty před rozhodnutím o zrušení 77 územních pracovišť finančních úřadů. Po jednání předsednictva svazu to novinářům řekl jeho předseda František Lukl. Starostové podle něj ještě chtějí jednat s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), zda je možné rozhodnutí přehodnotit. Chtějí také schůzku s prezidentem Petrem Pavlem, aby moderoval jednání mezi samosprávou a vládou.

Podle Lukla se starostové dozvěděli o rušení pracovišť finančních úřadů z e-mailu ministerstva financí. "Je to facka do obličeje představitelům samospráv. Nikdy v minulosti takový způsob komunikace o tak zásadních věcech nezažili," řekl. Po rozhodnutí o rušení poboček pošt je to podle něj v krátké době druhé zásadní rozhodnutí ze strany státu, které nebylo se starosty předem konzultováno.

Lukl uvedl, že rušení územních pracovišť finančních úřadů znamená pro dotčené obce ztrátu určité exkluzivity. Uvedl, že index kvality života zohledňuje i dostupnost úřadů státní správy, přestože je lidé využívají jen zřídka. Pokud tyto úřady chybí, lidé mají menší motivaci se v obci usadit.

Starostové se podle Lukla chtějí ještě obrátit na Stanjuru, zda je možné rozhodnutí o rušení finančních úřadů přehodnotit. Lukl uvedl, že Svaz měst a obcí nevidí za oznámeným krokem žádnou úsporu ani z pohledu počtu státních zaměstnanců, ani státních budov.

Svaz chce také jednat s prezidentem Pavlem, který na své seznamovací schůzce se starosty mluvil o tom, že je připraven být mediátorem mezi samosprávou a vládou ve věcech, kde vzniknou třecí plochy. "Myslím, že teď nastala ta pravá doba," řekl Lukl. Vyjádřil obavy, aby po rušení poboček pošt a finančních úřadů neodcházely z obcí i další instituce, například úřady práce. Lukl také chce jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS) o změně způsobu komunikace mezi vládou a samosprávami.

Starostové podle Lukla nechtějí organizovat protivládní demonstrace. "Chceme jít cestou jednání, ale druhá strana musí mít ochotu nás vyslechnout a hledat nějaký kompromis," řekl.

Stát tento týden oznámil, že od července zruší 77 z 201 územních pracovišť finančních úřadů. Z toho 56 budou pracoviště, která už nyní fungovala v omezeném režimu. Odborní pracovníci rušených úřadů se přesunou do jiných lokalit. Podle Stanjury krok přispěje k větší efektivitě Finanční správy. Stát podle něj v příštích třech letech ušetří až 150 milionů korun. Dostupnost a kvalita služeb finančních úřadů podle Stanjury zůstane zachována.