Samkové se ulevilo, když se rozhodla, že na olympiádu nepojede

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková pocítila velkou úlevu, když se rozhodla, že kvůli zlomeným kotníků nepojede na olympijské hry do Pekingu. Dvojnásobná olympijská medailistka je čtyři dny bez berlí a na hry v roce 2026 zatím nemyslí. O svém zranění Samková promluvila před zahájením her v Číně na czechteam.tv.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová medailistka z Pchjongčchangu 2018 se zranila 11. prosince při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Za cílem se české hvězdě "seklo" prkno do sněhu a kotníky nevydržely. Na klinice v Montafonu-Schrunsu týž den večer podstoupila operaci, po níž má v nohou šrouby.

Neúčast na hrách v Pekingu oznámila 20. ledna. "Bylo to těžké rozhodnutí, ale mohla jsem s čistým srdcem, svědomím říct, že to tak má být. Hlavně se mi pak ulevilo," řekla Samková. "Šest týdnů jsem nevěděla, co bude a najednou jsem konečně věděla, že aspoň nejedu. Že to je jasný. Pak jsem den dva byla psychicky vyčerpaná," uvedla.

O českou hvězdu se staral tým lékařů, který dal mistryni světa doporučení. "Přijde skupina doktorů a řeknou: nedoporučujeme to. Ale samozřejmě to bylo pořád na mně. Říkali, jaká jsou rizika, že je to za hranou. Že to můžu zkusit, ale ani já jsem se necítila v nějaké skvělé formě, že bych měla lézt do snowboardových bot a jezdit," řekla osmadvacetiletá snowboardistka.

Rodačka z Vrchlabí by podle svých slov byla schopna sjet sjezdovku. Na jízdu v trati ale její stav nebyl. "Nedokázala jsem si představit, že se jede ve čtyřech lidech a soustředím se na závodění a ne na bolest," řekla. "Od začátku jsme všichni věděli, že že šance je, ale minimální. Hlavně jsem to chtěla zkusit. Udělala jsem vše, co jsem mohla."

Samková se vrátila i k prvním okamžikům po operaci v nemocnici. "Začátek byl těžký. Když člověk jen leží a najednou má úplně nefunkční nohy, i když ještě den předtím jezdil na snowboardu. To bylo divný. Říkala jsem si: ty jo, kdy začnu vůbec chodit," líčila.

Třetí čtvrtý den po zákroku začala po pokoji chodit. "Postavili mě a ušla jsem asi deset kroků. To bylo zase naprosto skvělý a říkala jsem si, že to není tak špatný," uvedla Samková. V rekonvalescenci pak pokračovala doma. "Lezla jsem i do snowboardových bot v bytě, ale cítila jsem, že to je hodně nepříjemný a bolavý," uvedla trojnásobná vítězka Světového poháru.

Na pád se párkrát podívala. "Hned jsem věděla, co se stalo. Ale není to moc vidět a většina lidí nechápala, i lidi z mého týmu si mysleli, že mi nic není. Pád nevypadá zas tak hrozně," řekla. K inkriminovanému okamžiku se ale moc nevrací. "Stalo se to, nezměním to, a když se k tomu budu vracet, tak se zbytečně může rekonvalescence prodloužit."

Myšlenky na hry v italské Cortině za čtyři roky zatím nemá. "To je daleko. Ale zároveň vím, že to uteče celkem rychle. A za čtyři roky ještě nebudu úplně nejstarší. Ale nepotřebuju si nic dokazovat. Mám už dvě medaile, a pokud mě to nebude bavit, jet tam nemusím," prohlásila.