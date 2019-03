Praha - Snowboardcrossařce Evě Samkové pomohla ke světovému titulu a triumfu ve Světovém poháru stabilnější technika. Nezastavila ji ani vypadnutá ramena v italské Cervinii a rakouském Feldbergu. Navzdory tomu na obou místech skončila na stupních vítězů, což jí pomohlo k zisku druhého křišťálového glóbu.

Olympijská vítězka ze Soči a bronzová medailistka z Pchjongčchangu navázala na triumf z roku 2017. Výhru v seriálu završila v sobotu vítězstvím ve švýcarském Veyssonaz. Na medailových pozicích skončila ve všech pěti závodech SP.

"Myslím, že jsem se ustálila v technice, v tom ježdění. Že jsem dokázala tu ne úplně ideální, ale tu lepší techniku provést každý závod. Samozřejmě tam jsou chyby, ale je lepší vyhrávat i s chybami, protože člověk ví, že se dá zlepšovat," řekla dnes novinářům.

Někdy ji trápila i ramena, se kterými má dlouhodobé problémy. "V Cervinii proběhlo nějaké vypadnuté rameno, ve Feldbergu mi taky vypadlo rameno. Je to v tu chvíli nepříjemné a nechceme, aby se to dělo, ale vždycky to zatejpujeme a jde to. Nijak zvlášť mě to neomezuje," vyprávěla.

Před sezonou vyhlásila hlavně útok na světový titul, protože medaili ze seniorského mistrovství světa ještě neměla. "Vždycky před sezonou je to ožehavé říkat, co chci vyhrát, protože pak se to třeba nepovede. Naštěstí se to povedlo, je to skvělé," pochvalovala si pětadvacetiletá závodnice, která nenašla přemožitelku na únorovém šampionátu v Park City.

Sezona pro ni začala vlastně už v srpnu, kdy odjela s týmem na mistrovství světa juniorů. Pomáhala tam jako trenérka, ale také se sama připravovala. Seriál SP měl tentokrát jen pět dílů, takže většinou byly mezi závody dlouhé pauzy. "Bylo to tak blbě rozprostřené, že jsme si třeba v lednu museli hledat místa na další trénink a soustředění, protože nebyl žádný závod. Ale měli jsme kemp na Dolní Moravě a jeli do Ameriky, což bylo příjemné, že jsme si mohli před mistrovstvím světa zatrénovat," komentovala to Samková. Nelíbil se jí jen nutný bleskurychlý přesun z MS na Světový pohár do Feldbergu.

Se sněhem se rozloučí 30. března v krkonošských Herlíkovicích, kde se podílí na pořádání exhibičního závodu pro své kamarády ze snowboardového i lyžařského prostředí. "Bude to jarní ježdění na měkkém sněhu. Menší krosovka, zatáčky a hlavně boule. Večer už v uzavřené společnosti nějaká kapelka, promítání," plánovala.

Trenér Marek Jelínek předpokládá, že příští rok bude závodů více. A chce sezonu bez velké vrcholné akce využít k zavedení novinek. "Je možné vyzkoušet nová prkna, změnit techniku přejíždění některých překážek. Může se posunout zase dál. Budeme se pořád pokoušet, aby byla o kousek napřed. Pořád se ještě může zlepšovat," plánoval.