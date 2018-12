Cervinia (Itálie) - Snowboardcrossařka Eva Samková skončila druhá v úvodním závodu sezony Světového poháru. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014 ve finále v Cervinii prohrála jen s Lindsey Jacobellisovou z USA.

Bronzová medailistka z letošních her v Pchjongčchangu Samková uspěla i poté, co si při startu v semifinále hnula s ramenem. "Na to jsem zvyklá. I když to nebylo příjemné. Protože ráno jsem se cítila ve startech dobře, tak jsem si myslela, že nevypadne. Ale v semifinále vyskočilo," řekla Samková České televizi.

"Evka je psychicky obrovsky silná, rozhodla se to dojet. Já bych nezávodil," komentoval její kouč Marek Jelínek situaci s ramenem.

Ve čtvrtfinále se Samková dostala v technické pasáži po startu do čela a první místo jistě udržela. V této fázi překvapivě skončila po kontaktu se soupeřkou vítězka Světového poháru z minulé sezony Italka Michaela Moioliová.

První jízda byla konečnou i pro Vendulu Hopjákovou, která se místy blížila postupové trojce, ale propadla se na páté místo a do dalších bojů neprošla. Celkově skončila Hopjáková devatenáctá.

V semifinále měla Samková kvůli ramenu špatný start, jela poslední, ale měla štěstí. Chybovala Italka Sofia Belingheriová a spadla Francouzka Manon Petitová Lenoirová, která zpomalila i soupeřky, a Samková se posunula na druhé místo. "Trať je tady taková rovná, možná je lepší jet zezadu," podotkla Samková.

Do finále odstartovala čtvrtá a postupně se propracovala dopředu. V půlce trati na moment převzala vedení, ale Jacobellisová vzápětí získala náskok. Samková dokázala stříbro udržet před Britkou Charlotte Bankesovou.

"Ve finále se mi to povedlo, nespěchala jsem a soustředila se na rameno," dodala pětadvacetiletá česká reprezentantka. Ve Světovém poháru se dostala na stupně vítězů podvacáté v kariéře. Druhé místo vybojovala posedmé.

Muži vyřazovací jízdy nejeli, Jan Kubičík, Matouš Koudelka i Radek Vintr vypadli ve čtvrteční kvalifikaci.

V sobotu se v Itálii pojede druhý závod, pak bude Světový pohár ve snowboardcrossu pokračovat 8. až 10. ledna v německém Feldbergu. "Myslím, že rameno do zítřka dáme do kupy, pak je týden volno, Vánoce a Silvestr," řekl Jelínek.

Úvodní závod SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie):

Muži: 1. Nörl (Něm.), 2. Visintin (It.), 3. Douschan (Rak.), ...v kvalifikaci 62. Kubičík, 63. Koudelka, 74. Vintr (všichni ČR).

Ženy: 1. Jacobellisová (USA), 2. Samková (ČR), 3. Bankesová (Brit.), ...19. Hopjáková (ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále.