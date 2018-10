Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková v nadcházející sezoně plánuje další útok na premiérovou medaili ze seniorského mistrovství světa, která jí stále uniká. Tentokrát se pojede v americkém Solitude, kde před dvěma lety vyhrála závod Světového poháru. V úvodu přípravy má olympijská vítězka ze Soči a bronzová z Pchjongčchangu skvělou formu, ale světový šampionát bude až na začátku února.

Samková chtěla doplnit chybějící cenný kov do sbírky už v roce 2017 v Sierra Nevadě, ale tehdy v semifinále vyjela z trati a po pádu v malém finále skončila až dvanáctá. "Já se pořád zhoršuju. Byla jsem pátá, pak sedmá, sedmá a naposled dvanáctá," řekla dnes novinářům.

Prokletí seniorských světových šampionátů chce zlomit ve středisku nedaleko Salt Lake City. "Kdyby byla nějaká medaile z mistrovství světa, tak by to bylo hezké a už by bylo na čase. Důležité je dostat se do finále. Myslím, že se pojede v šesti, takže ani v tom finále to není jisté, můžu být šestá. Tu trať znám, to místo znám, před dvěma lety se mi tam dařilo, hrozně se na to těším. A když to neklapne, tak co. Ještě nejsem tak stará," uvedla pětadvacetiletá rodačka z Vrchlabí.

Má za sebou reprezentační soustředění na italském Stelviu, kde poprvé jezdila v trati a trenéra Marka Jelínka nadchla. "Po první jízdě jsem řekl, že není důvod, aby Evka mistrovství světa nevyhrála. Protože jezdí asi nejlíp v životě," komentoval její formu kouč.

Také vítězka celkového hodnocení Světového poháru z roku 2017 měla z jízd dobrý pocit. "Já jsem byla taky nadšená. Když je 'Jelen' nadšený, tak je to dobře. Potěšilo mě to, byla jsem překvapená, že mi to takhle jde. Ale je začátek října. Když to udržím takhle, tak to bude dobré," řekla.

Samková se zlepšila i ve fyzických parametrech. Mimo jiné díky tomu, že se vyhnula operaci problematických ramen, která jsou v rámci možností v pořádku. "Našla jsem si novou skvělou fyzioterapeutku na Dukle. Evička s námi bude jezdit a já k ní docházím pravidelně. Myslím, že určitě v sezoně někdy znovu vypadnou. Ale je lepší, když vypadnou bez operace, protože na to jsem zvyklá. Já s tím umím jezdit. Když vypadnou po operaci, tak se tam všechno zničí," popisovala Samková.

Světový pohár začne v polovině prosince v rakouském Montafonu. V lednu je pak delší pauza, kterou chce Samková využít k pečlivé přípravě na světový šampionát. "Chtěla bych vyrazit dřív do Ameriky, dali bychom týdenní aklimatizační kemp v Coloradu a pak se přesunuli do Utahu. Je to velký závod a ten týden by byl příjemný," plánovala.

Na mistrovství světa může ve snowboardcrossu startovat po čtyřech českých závodnících v každé kategorii. Svaz ale všem účast hradit nebude. "Řešíme, že je to v Americe, že není dostatek finančních prostředků. Zbytek si to bude asi platit sám, já bych byl rád, kdybychom obsadili všechny kvóty," uvedl trenér českých snowboardcrossařů Jelínek.

Do začátku sezony čekají celý snowboardcrossový tým ještě čtyři soustředění. "Ještě nevíme, kde to bude, protože sněhové podmínky v Evropě jsou snad nejhorší v historii," dodal kouč.