Samková už se léčí v Česku, na prognózy je podle ní brzy

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková je po operaci zlomených kotníků v Rakousku od pondělí zpět v Česku. Olympijská šampionka ze Soči 2014 v Praze intenzivně rehabilituje, ale na odhady, zda stihne únorové olympijské hry v Pekingu, je podle ní brzy.

"Děkuju všem za krásný vzkazy, nabídky pomoci a ať se mi dobře daří. Nečekala jsem, že toho bude tolik," řekla Samková ve videu pro média. "Jsem zpátky v Praze, každý den mám rehabilitaci a další hojivé procedury. Probíhá to dobře. Mám kolem sebe nejlepší tým. Jdu den po dni a uvidím, jak to bude. Na prognózy je ještě hrozně brzo a nerada bych je dělala," uvedla.

Bronzová medailistka z her v Pchjongčchangu 2018 se zranila 11. prosince při dojezdu závodu smíšených týmů v Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Na klinice v Montafonu-Schrunsu hned týž den večer podstoupila operaci, po níž má v nohou šrouby.

Samková podstupuje léčbu pod vedením fyzioterapeuta Pavla Koláře, lékaře Jiřího Dostala a dalších specialistů. "Operace ve Schrunsu proběhla v pořádku, s velmi dobrým výsledkem. Nyní probíhá intenzivní rehabilitace. Je předčasné spekulovat o možnosti účasti Evy na olympijských hrách. Musíme si uvědomit, že se zranila před necelými dvěma týdny. Základním cílem naší péče je, aby byla Eva zdravá a aby se její zranění správně zahojilo. Všichni se snažíme, aby byla na sněhu co nejdřív, ale to teď není hlavní. Primární je zdraví," řekl Dostal.

Spekulovat o možnosti startu své svěřenkyně na olympiádě v Pekingu, která začne 4. února a na níž ženy pojedou snowboardcross 8. února, nechtěl ani její trenér Marek Jelínek. "Když se podaří dát ji do kupy tak, že třeba by i stihla olympiádu, tak by to byl příjemný bonus. My se ji s lékařským týmem snažíme dostat dohromady tak, aby dál závodila a nebo aby, když by nechtěla závodit, vedla plnohodnotný život bez bolestí a byla zdravá," řekl Jelínek Radiožurnálu.