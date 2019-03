Praha - Snowboardcrossařku Evu Samkovou čeká napínavý souboj o velký křišťálový glóbus za triumf ve Světovém poháru. Ve švýcarském Veysonnaz potřebuje v sobotu skončit lépe než americká legenda Lindsey Jacobellisová, s kterou mají před finále shodně 3400 bodů.

"Jsem ráda, že to tak vyšlo. O to ve sportu jde, je to zajímavější pro fanoušky. Udělám maximum, ale svět se nezboří, když to nevyjde," řekla Samková před finále. S Jacobellisovou mají v této sezoně obě na kontě dvě výhry, jedno druhé a jedno třetí místo. "I když budu druhá, tak sezona bude letos geniální. Nemůžu si stěžovat. Mám splněno," poukázala česká hvězda na únorový titul mistryně světa.

Pětadvacetiletá Samková může navázat na předloňský celkový triumf v SP. O osm let starší Jacobellisová ovládla SP v letech 2007 a 2009.

Závěrečný závod ve Veysonnaz se od ostatních podniků sezony odlišuje v tom, že se nepojede kvalifikace. "Bude to divný, ale my jsme na to občas zvyklé, když jsou závody na sobě hodně naštosované," řekla Samková. Jasné tak je, že se s Jacobellisovou může potkat nejdříve ve finále. "O to to bude zajímavější," těšila se Samková na případný přímý souboj s Američankou o glóbus.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a majitelka bronzu z Pchjongčchangu Samková letos působí na prkně ještě jistěji než dříve. "Je to obecný vývoj toho, že mám o další rok zkušeností navíc," podotkla Samková, jež poprvé v kariéře skončila ve všech závodech, do kterých nastoupila, na stupních vítězů. "Jsem v pohodě a baví mě to," dodala.

Závod v sobotu začne ve 14:15. "Vždycky si říkám, že se může něco stát, ale pak si zase řeknu: Dneska bych to ráda vyhrála. Udělám pro to maximum!"