Samková si první jízdy pochvalovala, i když levý kotník bolel

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková byla s prvními jízdami na snowboardu po zranění obou nohou spokojená. Dvojnásobnou olympijskou medailistku sice levý kotník v areálu Bubákov ve Vrchlabí v pondělí bolel, ale byla ráda, že se na prkno postavila.

"Jsem spokojená, jak první jízdy na snowboardu dopadly. Jsem ráda, že jsem byla vůbec schopna se na snowboard postavit. Bylo to super," řekla Samková v nahrávce pro média.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová z Pchjongčchangu 2018 jezdila volně tři měsíce poté, co si při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu zlomila konce obou holenních kostí v místech těsně u kotníků. Kvůli zranění přišla o start na hrách v Pekingu.

Osmadvacetiletá Samková plánovala, že by se mohla během března na prkno postavit. Svolení dostala po kontrole u profesora Pavla Koláře z minulého týdne. "Ptala jsem se, jestli to můžu jen tak na pohodu zkusit. Tři měsíce od zranění už je bezpečný odstup," řekla Samková.

Pro jízdy si vybrala mírný kopec v rodném Vrchlabí. "Byly trošku muldičky, ale s tím se musí počítat, když jsem šla jezdit okolo poledne. Bylo to super," uvedla Samková.

V nohou má stále šrouby a cítila obzvlášť levý kotník. "Mám tam pořád jizvy a v nártech jsou citlivější a bolestivé. Ale s tím musím počítat. O pravé noze jsem nevěděla vůbec," řekla. "Když jsem jela frontsidový oblouk na špičkách a byly muldičky, tak i tak to na kotníky není super a teď to bylo hodně nepříjemné. Byla to bolest, s kterou se dalo fungovat, nebylo to nic šíleného."

Zvládla jen několik jízd. "Tři až čtyři a šla jsem zpátky. Prostě ještě víc nevydržím," uvedla s tím, že její nohy ještě nadlouho nesnesou snowboardové boty. Na svahu nebyla sama, ale s mladší sestrou Janou. "Bylo to krásné, ségra se o mě starala a pomáhala mi," řekla Samková.

Podle trenéra Marka Jelínka by Samková mohla v dubnu na další ježdění už vyrazit do Alp. "A zvažujeme, jak začít v létě. Ideální by bylo jet za dobrým sněhem na jižní polokouli," uvažoval o srpnu, což by bylo právě po rehabilitaci po červnovém vyndání kovových částí z kotníků. "Možná by v tu dobu mohla být připravena pro další ježdění s týmem," řekl Jelínek.

Samková k rehabilitaci využívá speciální běhací pás na Dukle. A také jízdu na koni, kterou snowboardistka provozuje normálně a má i vlastního koně. "Ve třmenech totiž nedochází k žádným nárazům, napomáhá to zlepšení pohyblivosti v kloubu kotníků a svalů do pohybu zapojených. Pomáhá jí to, aby se dala brzy do kupy a trénink nebyl jen nudou," řekl Jelínek.