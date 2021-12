Samková si necelé dva měsíce před ZOH zlomila oba kotníky a musí na operaci

Montafon (Rakousko) - Snowboardcrossařka Eva Samková si necelé dva měsíce před zimními olympijskými hrami v Pekingu zlomila oba kotníky. Doplatila na nešťastný dojezdový manévr při stříbrném závodě týmů na Světovém poháru v Montafonu. V Rakousku okamžitě podstoupí operaci, informoval v nahrávce pro média trenér Marek Jelínek.

Samková tlačila prkno před Francouzku Chloe Trespeuchovou z Francie, s níž v pátek těsně prohrála souboj o postup v semifinále individuálního závodu. Tentokrát uspěla, ale doplatila na to vážným zraněním. "Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách," popisoval druhý člen týmu Jan Kubičík kritický okamžik v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Vyšetření v nemocnici odhalilo závažnou diagnózu. "Evka si zlomila obě nohy v kotnících v hlavicích tibie (holenní kosti). Za chvíli podstoupí operaci tady u specialistů v Rakousku a rekonvalescence bude samozřejmě nějakou dobu trvat. To je zatím vše, co v tuhle dobu víme. Doufejme, že bude Evka v pohodě a že se z toho co nejdřív dostane hlavně mentálně, protože je samozřejmě velmi nešťastná," uvedl trenér Jelínek v nahrávce pro média.

Doba rekonvalescence není jasná, podrobnosti by měl tým kolem Samkové oznámit začátkem příštího týdne. Vzhledem k závažnosti zranění se zdá být nereálné, že by olympijská šampionka ze Soči 2014 mohla v Číně obhajovat bronz z Pchjongčchangu 2018. Olympijský závod snowboardcrossařek se pojede 9. února.

Samková má za sebou řadu zranění. Nejvíce se jich týkalo ramen, která ji trápila dlouhodobě. Rameno si vyhodila například při pádu v tréninku před závodem ve švýcarském Veysonnaz v březnu 2014, kdy si navíc zlomila levý kotník a utrpěla otřes mozku. Na operaci s kotníkem tehdy nemusela a stihla začátek následující sezony.

V závodě týmů Češi především díky Samkové nestačili jen na Italy Lorenza Sommarivu a Michelu Moioliovou a získali ve smíšených družstvech historicky první cenný kov pro Česko. Po pátečním pátém místě v individuálním závodě tak Samková i ze druhé zastávky elitního seriálu v sezoně vybojovala medaili.

Čeští reprezentanti, kteří v soutěži smíšených týmů skončili pátí na letošním světovém šampionátu, s italskými vicemistry světa soupeřili od čtvrtfinálové jízdy. V prvním kole i následném semifinále za nimi dojeli druzí a stejně to dopadlo i ve velkém finále. Finišmanka Samková tentokrát uhájila druhou pozici před svou přemožitelkou z pátečního semifinále Chloe Trespeuchovou z Francie, která jela v týmu s Quentinem Sodogasem. Až čtvrtí skončili australští mistři světa Jarryd Hughes a Belle Brockhoffová.

Kubičík získal medaili ve Světovém poháru poprvé. Samková druhým místem zopakovala úspěch ze soutěže družstev z tureckého Erzurumu v roce 2018, kde se radovala společně s Vendulou Hopjákovou.

Závod SP ve snowboardingu v Montafonu:

Snowboardcross - družstva: 1. Sommariva, Moioliová (It.), 2. Kubičík Samková (ČR), 3. Sodogas, Trespeuchová (Fr.), 4. Hughes, Brockhoffová (Austr.), 5. Grondin, Odineová (Kan.), 6. Hämmerle, Zerkholdová (Rak.).