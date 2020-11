Samková se v Itálii chystá na sezonu zahalenou v mlze

Cervinia (Itálie)/Praha - Úřadující mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková se společně s českým týmem chystá v Itálii na sezonu, jejíž program je zahalen v mlze. Kalendář Světového poháru je nutné v současném světě brát jen jako předběžný. Je jasné, že v prosinci se nezačne. Závody v Montafonu a Cervinii zmařil nedostatek sněhu. Vrcholem by mělo být únorové MS v Číně, ale to je s otazníkem kvůli koronaviru.

Podnik v rakouském Montafonu, který Samková loni vyhrála, pořadatelé přeložili na 14. až 16. ledna. Pokud to tak bude, právě zde by předolympijský ročník SP začal. Samková a spol. jsou připraveni improvizovat, jako to dělají celou přípravu.

"Průměrně je tak jedna změna za dva dny. V tom je to těžké, že člověk ráno s něčím počítá a odpoledne je to jinak. Na druhou stranu snowboardcross také není naplánovaný, jízdy jsou jiné. Takže je to vlastně taková průprava. Nesmí se tím člověk nechat stresovat a brát, jak to je," vykládala při videokonferenci z Cervinie.

Tam není dost sněhu na velkou trať pro SP, ale tréninkové podmínky jsou dobré. Češi zde našli azyl, když kvůli nedostatku sněhu nemohli odletět do Finska. "Máme štěstí, že se Italové slitovali a dovolili nám sem přijet. Je to poprvé, co nás sem pustili," ocenila Samková.

Díky omezením, kdy jsou střediska otevřená jen pro profesionály, má při tréninku větší komfort. "Nemusíme čekat fronty. Jsou i omezené počty v trati. Trénují tu tři reprezentace a ještě ve dvě nebo ve tři odpoledne je manšestr," pochvalovala si.

Dvojnásobná vítězka celkového hodnocení SP znovu pracuje na tom, aby byla nejrychlejší. "Chtěla bych napravit dojem z minulé sezony, kdy jsem padala jak hruška. Přitom jsem se cítila dobře, nedávalo mi to v hlavě smysl," poznamenala s úsměvem.

V únoru by v čínském středisku Čang-ťia-kchou měla obhajovat světové zlato a zároveň testovat areál, kde se bude v roce 2022 bojovat o olympijské medaile. Číňané už zrušili řadu velkých závodů v této zimě, které měly být rovněž předolympijskými testy.

Samková doufá, že světový šampionát nepotká stejný osud. "Ještě jsme tam neměli žádný závod a loni nám tam zrušili svěťák. Je to důležité pro realizační tým i pro nás. Trať je tak na 80 až 90 procent podobná, jako bude na olympiádě. Servisáci si vyzkouší sníh, podmínky. I kdyby to nebylo mistrovství světa, je to jeden z nejdůležitějších závodů, nejenom výsledkově," vykládala Samková.

Za zásadní považuje předolympijský test také trenér Marek Jelínek. "Nedovedu si představit jet na nejdůležitější závod za čtyři roky někam, kde jsme nikdy nebyli, a podat tam kvalitní výkon. Doufám, že se to uskuteční," poznamenal.

Improvizace bude následovat v přípravě i nadále. Samková doufá, že by po Vánocích mohly být solidní podmínky na Dolní Moravě, kde se měl uskutečnit nakonec zrušený závod SP, nebo ve Špindlerově Mlýně. "Strašně dlouho jsem netrénovala v Krkonoších. Bylo by fajn bydlet doma ve Vrchlabí," zasnila se.