Samková po pěti letech získala cenu Král bílé stopy

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková po pěti letech získala ocenění Král bílé stopy. Na trůnu vystřídala vítězku předchozích tří ročníků ankety Ester Ledeckou. K jasnému triumfu jí pomohla zlatá medaile z mistrovství světa a celkové vítězství ve Světovém poháru. Samková v tradiční anketě Svazu lyžařů ČR navázala na výhru ze zlaté olympijské sezony 2014.

Vítězství Samkové bylo jednoznačné. Šestadvacetiletá snowboardcrossařka obdržela 42 hlasů odborné poroty, zatímco druhá Ledecká čtyři. Jeden hlas dostala sjezdařka Gabriela Capová. Na dnešním ceremoniálu v alternativním divadelním prostoru Jatka 78 v Praze byl oceněn i kouč Samkové Marek Jelínek, který byl vyhlášen Trenérem roku.

Samková brala dnešní večer jako krásné ukončení sezony. "Vždy je to znamení toho, že jedna sezona opravdu skončila a začíná druhá. Jsem za tohle ocenění moc ráda. Poprvé v roce 2014 jsem vůbec nečekala, že můžu někdy Krále bílé stopy vyhrát. To druhé vítězství je zas hezčí v tom, že si plně uvědomuji, jak nabitá konkurence je napříč celým svazem lyžařů. O to víc mě teď to vítězství těší," řekla Samková, která zvítězila také mezi snowboardistkami. Ledecká byla nejlepší alpskou lyžařkou.

Ledecká nedokázala napodobit běžkyni na lyžích Kateřinu Neumannovou, která si v letech 2004 až 2007 připsala rekordní čtyři vítězství v hlavní anketě za sebou. Dvojnásobná olympijská šampionka z Pchjongčchangu sice znovu ovládla Světový pohár v paralelních disciplínách na snowboardu, ale na prkně nebojovala o světové medaile, protože dala přednost souběžně probíhajícímu lyžařskému mistrovství světa. Tam bylo jejím maximem patnácté místo v kombinaci.

Mezi akrobaty triumfovala skikrosařka Nikol Kučerová, která skončila sedmá na MS. Sdruženářům vládl Tomáš Portyk, skokanům Roman Koudelka a běžcům vicemistr světa do 23 let Michal Novák. Nejlepším travním lyžařem byl Martin Barták. Juniorem roku se stal sjezdař Jan Zabystřan.

Do Síně slávy byl in memoriam uveden Václav Vrbata, jenž v roce 1913 na Zlatém návrší v Krkonoších zahynul při snaze zachránit svého přítele Bohumila Hanče, který během závodu na 50 kilometrů zůstal uprostřed vichřice na trati sám. V Síni slávy českého lyžování jsou tak oba aktéři této tragické události.

Anketa Král bílé stopy 2019 :

Celkové pořadí: 1. Eva Samková (snowboarding) 42 bodů, 2. Ester Ledecká (snowboarding a sjezdové lyžování) 4, 3. Gabriela Capová (sjezdové lyžování) 1.

Trenér roku: Marek Jelínek (Samková - snowboarding).

Junior roku: Jan Zabystřan (sjezdové lyžování).

Akrobatické lyžování: Nikol Kučerová (skikros).

Alpské disciplíny: Ester Ledecká.

Běh na lyžích: Michal Novák.

Severská kombinace: Tomáš Portyk.

Skok na lyžích: Roman Koudelka.

Snowboarding: Eva Samková.

Travní lyžování: Martin Barták.

Síň slávy: Václav Vrbata - in memoriam.