Samková po chybě v semifinále skončila v Cervinii sedmá

Cervinia (Itálie) - Snowboardcrossařka Eva Samková na Světovém poháru v italské Cervinii udělala chybu v semifinále a obsadila sedmou příčku. Úřadující mistryně světa a obhájkyně triumfu v SP nenavázala na výhru z úvodního závodu v rakouském Montafonu, což bylo v součtu s koncem minulé sezony její třetí vítězství za sebou. Poprvé po více než dvou letech Samková neskončila v závodě SP na stupních vítězů, naposledy se to stalo v září 2017 v Argentině.

Samková v semifinále solidně odstartovala a pohybovala se na druhé příčce. Po technické pasáži chtěla v zatáčce vnitřní stranou zaútočit, ale musela zbrzdit, aby se nedostala do kontaktu se soupeřkou před sebou, nevešla se do branky a vyjela mimo trať. "Špatně jsem se rozhodla, potom špatně sešlápla bouli a v letu jsem nemohla dobře zareagovat. Dá se říct, že z šesti jízd jsem prohrála jednu, a to sama se sebou," uvedla Samková na facebooku.

Kvůli semifinálovému nezdaru se "propadla" do malého finále, což znamenalo nejlépe sedmé místo, protože trať v Cervinii umožňovala rozjížďky po šesti. Závěrečnou jízdu i s přispěním kolizí soupeřek jasně ovládla. "Jezdilo se mi skvěle, ty chyby prostě přicházejí, člověk se s nimi musí umět naučit fungovat a poučit se z nich do budoucna. Příště nesmím chybovat a pak můžu vyhrávat," doplnila česká reprezentantka.

Na trati měla stejně jako její soupeřky problém s velkým skokem, před kterým závodnice neměly dostatečnou rychlost, takže nelétaly dost daleko. V malém finále si na něm při dopadu pochroumala koleno. "Věřím, že na koleno pomůže chlazení a nebudeme muset řešit nějaký zákrok," řekl trenér Marek Jelínek.

Po sedmém místě klesla Samková na druhou příčku v průběžném hodnocení Světového poháru. Do čela se díky vítězství dostala olympijská šampionka Michela Moioliová, která minulý týden v Montafonu skončila druhá za Samkovou. "Ukazuje se, že to bude největší soupeřka. Sedmá příčka je velká ztráta, ale snad to ještě Evka dožene," dodal Jelínek.

Druhá česká reprezentantka Vendula Hopjáková vypadla stejně jako v Montafonu ve čtvrtfinále. V úvodní vyřazovací jízdě dojela čtvrtá s výrazným odstupem za postupovou trojicí. Čeští muži se do vyřazovacích jízd nedostali. Po zrušení kvalifikace o tom rozhodly FIS body a body ze Světového poháru.

Závod SP ve snowboardcrossu v Cervinii:

Muži: 1. Sommariva, 2. Perathoner (oba It.), 3. Surget (Fr.).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 12 závodů): 1. Sommariva 1400, 2. Hämmerle (Rak.) 1360, 3. Bolton (Austr.) 1250, ...46. Koudelka 18,5, 56. Kubičík (oba ČR) 14.

Ženy: 1. Moioliová (It.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Belingheriová (It.), ...7. Samková, 14. Hopjáková (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 12 závodů): 1. Moioliová 1800, 2. Samková 1360, 3. Trespeuchová 1160, ...16. Hopjáková 360.