Samková plánuje testovat novinky, ale pořád chce jezdit v popředí

Praha - Úřadující mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková plánuje v sezoně bez velkého vrcholu v podobě mistrovství světa nebo olympijských her zkoušet novinky v technice i jiná prkna. Pořád chce ale jezdit v popředí, aby mohla třeba útočit na obhajobu celkového triumfu ve Světovém poháru. Elitní seriál začne v prosinci v rakouském Montafonu.

Ve Světovém poháru se v sezoně 2019/2020 pojedou ty nejdůležitější závody. "Cíl je ho vyhrát," řekla Samková se smíchem. Uznala ale, že některé závody mohou být poznamenány zkoušením nových prvků, které by měly přinést úspěchy v následujících letech. "Chceme techniku zlepšovat a upevnit na trochu vyšší úrovni, takže se může stát, že budeme zkoušet i různé věci na závodech a třeba to nevyjde. Když se člověk pokouší o nové věci, které nemá zažité, může to někdy nevyjít. Ale tím se z toho člověk poučí a zase bude připraven na další sezonu, kdy bude mistrovství světa, a pak na tu další, kdy bude olympiáda," uvedla olympijská vítězka ze Soči na dnešní tiskové konferenci.

Vychází to z přístupu jejího trenéra Marka Jelínka. "Ta sezona je pro mě jako trenéra trochu přípravná. Budeme s Evkou pracovat na vylepšení techniky, aby jezdila lépe a vydržela co nejdéle zdravá. Má připravená i trochu jiná prkna, která bude zkoušet. Pro jiné sněhové podmínky a jiné tratě má prkna s menším radiusem, na kterých ještě nejezdila," řekl.

Samkové i celé české reprezentaci, ve které jsou dvě desítky seniorských i juniorských závodníků, pomůže rozšířený servisní tým. Přibyl do něj Tomáš Kašpar, který má zkušenosti z biatlonu a běžeckého lyžování, a polský servisman. "Takže tým servisáků na svěťákách bude tříčlenný. Tím se snažíme dohnat ostatní týmy, které už tento formát nějakou dobu mají a v tom mazání nám utekly. Loňská sezona už tím byla poměrně slušně poznamenaná. Pro Evku bylo složité vyhrávat a hlavně to měli těžké další členové týmu," uvedl Jelínek.

Samková si po minulé náročné sezoně dopřála delší volno než obvykle. Po cestě na Bali, kde natáčela klip se zpěvačkou Barborou Polákovou, vyrazila surfovat do Portugalska a pak za kamarádkou do Skotska. "Díky dovoleným jsem vynechala červencové soustředění týmu, za což jsem byla ráda, loňská zima byla dlouhá," řekla.

Stihla ještě letní soustředění v Liberci a pak už vyrazila na prkno. "Začala jsem jezdit 5. září, takže mám za sebou tři soustředění na sněhu," řekla. Trenér Jelínek byl s přípravou spokojený. "Zatím jsme zdraví, daří se. V tuto chvíli za sebou máme soustředění ve Francii, Švýcarsku a dvakrát na Stelviu. Vzhledem k tomu, že nemáme mistrovství světa ani olympijské hry, tak jsme v létě neodjeli na jižní polokouli, která je bezpodmínečně nutná, aby ta sezona byla úplně špičková. Je to i otázka peněz," uvedl.

Před začátkem sezony plánuje s týmem vyrazit ještě jednou do italského Stelvia, na Pitzal a v případě dobrých sněhových podmínek do Finska. Vedle šesti závodů SP Samková plánuje startovat také na Evropském poháru na Dolní Moravě 12. a 13. února.