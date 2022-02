Samková nechce končit zraněním a soupeřky hodlá zase porážet

Praha - Snowboardcrossařka Eva Samková nepovažuje zlomeniny obou nohou, kvůli kterým nestartuje na olympijských hrách v Pekingu, za fatální a znamenající konec kariéry. Věří, že se už v závěru zimy znovu postaví na snowboard a hned v další sezoně bude jako dřív soupeřky na trati porážet.

"Nevidím to jako fatální a konečné zranění, protože už jsem zažila zranění dost, a vždycky jsem se dokázala vrátit. Udělám pro to maximum," řekla Samková v on-line rozhovoru s médii. "Žádný sportovec by nerad zakončoval svoje působení zraněním. Na začátku sezony jsem se cítila dobře, tak mi závodění chybí. Chtěla bych dál závodit a porazit ty holky," řekla Samková.

V úspěšný návrat věří i její trenér Marek Jelínek. "Na začátku sezony Evka jezdila jezdila nejlíp v životě a zažívala největší uspokojení se svým výkonem. Doufám, že na to navážeme a ještě něco ukážeme," řekl z Pekingu kouč, který stojí za všemi úspěchy české hvězdy.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 se zranila 11. prosince při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Za cílem se české hvězdě "seklo" prkno do sněhu. Původně se mluvilo o zlomenině kotníků, ale Samková uvedla, že má zlomené konce holenních kostí. "Nejde o kotníky. Na pravé noze to trochu zasahuje do kloubu, ale není to až tak blbá zlomenina. Je to komplikované, ale naštěstí to je nad kloubem, což může nasvědčovat tomu, že třeba návrat pak bude lepší," doufala osmadvacetiletá závodnice.

Po operaci v Rakousku má tři šrouby v levé noze a další tři a destičku v pravé. "Vyndání by mělo proběhnout asi v červenci," řekla, na čem se domluvila při kontrole s lékaři v Česku.

Nyní už týden chodí bez berlí. "Moc ještě neujdu, ale zlepší náladu, když můžu chodit jako člověk. Nebolí to," prozradila. Každý den jezdí na fyzioterapii a elektroléčbu. "Myslím, že to probíhá docela dobře. Mám i podpůrné terapie, magnety, mikroproudy. Využívám i odlehčovací běhátko na Dukle. Po operaci ještě nohy úplně nefungujou, i když je to sešroubované a srostlé. Musím obnovit cit a naučit nohy zase správně chodit," prohlásila trojnásobná vítězka Světového poháru.

Z olympijských her zatím moc neviděla. Alespoň ve výsledcích sledovala boj biatlonistky Markéty Davidové a bude spolukomentovat snowboardcross s Jakubem Flejšarem. Nevadí jí, že se bude dívat na závod, v kterém měla být favoritkou. "Nemá cenu se v tom babrat, byla bych tam ráda, ale nesnažím se v tom pitvat a říkat si, co by kdyby. To je zbytečný," uvedla Samková.

Potěšilo ji, že si čeští sportovci při pátečním slavnostním zahájení namalovali na roušky knírek, který je jejím tradičním doplňkem na závodech. "Viděla jsem to až zpětně a bylo to dojemný. Olympiáda má týmového ducha silnějšího než jakýkoli jiný závod," řekla.