Samková byla s Kubičíkem druhá v týmech v Montafonu, ale zranila se

Montafon (Rakousko) - Eva Samková a Jan Kubičík skončili druzí v závodě Světového poháru snowboardcrossových týmů v Montafonu. Nestačili jen na Italy Lorenza Sommarivu a Michelu Moioliovou a získali ve smíšených družstvech historicky první cenný kov pro Česko. Po pátečním pátém místě v individuálním závodě tak Samková i ze druhé zastávky elitního seriálu v sezoně vybojovala medaili. Po pádu v cíli se ale olympijská a světová šampionka zranila a zamířila do nemocnice na vyšetření kotníků.

"Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách. Odvezli ji do špitálu, tak doufejme, že to bude co nejlepší," řekl Kubičík Radiožurnálu Sport.

Čeští reprezentanti, kteří v soutěži smíšených týmů skončili pátí na letošním světovém šampionátu, s italskými vicemistry světa soupeřili od čtvrtfinálové jízdy. V prvním kole i následném semifinále za nimi dojeli druzí a stejně to dopadlo i ve velkém finále. Finišmanka Samková tentokrát uhájila druhou pozici před svou přemožitelkou z pátečního semifinále Chloe Trespeuchovou z Francie, která jela v týmu s Quentinem Sodogasem. Až čtvrtí skončili australští mistři světa Jarryd Hughes a Belle Brockhoffová.

Kubičík získal medaili ve Světovém poháru poprvé. Samková druhým místem zopakovala úspěch ze soutěže družstev z tureckého Erzurumu v roce 2018, kde se radovala společně s Vendulou Hopjákovou. Olympijská vítězka ze Soči a bronzová medailistka z Pchjongčchangu ale po pádu v cíli odjela do nemocnice a Kubičík byl na slavnostním ceremoniálu sám.

Příští závod Světového poháru je na programu za týden v italské Cervinii.

Závod SP ve snowboardingu v Montafonu:

Snowboardcross - družstva: 1. Sommariva, Moioliová (It.), 2. Kubičík Samková (ČR), 3. Sodogas, Trespeuchová (Fr.), 4. Hughes, Brockhoffová (Austr.), 5. Grondin, Odineová (Kan.), 6. Hämmerle, Zerkholdová (Rak.).