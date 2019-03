Praha - Snowboardcrossařku Evu Samkovou dnes čeká napínavý souboj o velký křišťálový glóbus za triumf ve Světovém poháru. Ve švýcarském Veysonnaz potřebuje skončit lépe než americká legenda Lindsey Jacobellisová, se kterou mají před finále shodně 3400 bodů.

"Jsem ráda, že to tak vyšlo. O to ve sportu jde, je to zajímavější pro fanoušky. Udělám maximum, ale svět se nezboří, když to nevyjde," řekla Samková před finále.

S Jacobellisovou mají v této sezoně obě na kontě dvě výhry, jedno druhé a jedno třetí místo. "I když budu druhá, tak sezona bude letos geniální. Nemůžu si stěžovat. Mám splněno," poukázala česká hvězda na únorový titul mistryně světa.

Závod začne ve 14:15. Pětadvacetiletá Samková může navázat na předloňský celkový triumf v SP. O osm let starší Jacobellisová ovládla SP v letech 2007 a 2009.