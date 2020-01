Samková bude mít před dalším závodem SP kemp v Kanadě

Praha - Česká snowboardcrossová reprezentace v čele s úřadující mistryní světa Evou Samkovou v úterý vyrazí do Kanady, kde absolvuje soustředění před dalším dílem Světového poháru. Ten se uskuteční poslední lednový víkend ve středisku Big White. Čeká je tam tuhý mráz a spousta sněhu.

Trenér Marek Jelínek byl v tomto kanadském středisku s tehdejšími svěřenci Michalem Novotným a Davidem Bakešem před ZOH 2010 ve Vancouveru. "Věřím, že teď nám to ježdění tam pomůže k tomu, aby byl výkon lepší," řekl na dnešní tiskové konferenci. Čeští snowboardcrossaři totiž nemají doma možnost trénovat v tak velkých tratích. "My trénujeme ve svěťákových tratích jen na svěťácích," poznamenal.

Přechod do Kanady ze zatím mírné tuzemské zimy bude pro Samkovou velká změna. "Má tam být minus 35, to bude super. Mají tam na sjezdovkách 220 centimetrů sněhu, to je o dost lepší než u nás," řekla obhájkyně celkového triumfu ve Světovém poháru.

Tuto sezonu zahájila výhrou v rakouském Montafonu a pak po chybě v semifinále skončila sedmá v italské Cervinii. Tam si na jednom skoku pochroumala koleno, když opakovaně dolétla jen na plochou část tratě. "Já už nemůžu dávat tolik 'placek' jako ty mladý, mám už unavenější kolena. Až hodinu dvě po závodě jsem zjistila, že mě to trošku bolí a mám to nateklé. Trochu jsem se bála, protože to bylo to koleno, které je po operaci křížového vazu. Ale je to v pohodě," popsala.

Mohla se naplno věnovat kondiční přípravě. "Chodím běhat a do posilovny. Prý mám atletickou formu, ale nevím, jestli se ta běhací forma projeví na snowboardu," řekla. O Vánocích ale spíše odpočívala, i když si navzdory nevalným sněhovým podmínkám zajela na běžky.

Minulý týden byla na snowboardcrossovém kempu na Dolní Moravě, který její tým tradičně pořádá. "Ty děti byly milé, byla sranda, bavilo mě to," pochvalovala si. Další kemp, ze kterého mohou vzejít noví nadějní snowboardcrossaři, se uskuteční první týden v únoru na Lipně.

Po závodě v Kanadě se český tým přesune do Německa, kde by se měl na přelomu ledna a února uskutečnit další závod SP.