Samková bude kotníky léčit týdny, osud olympijské sezony je nejistý

Montafon (Rakousko) - Snowboardcrossařka Eva Samková se bude po operaci zlomených kotníků léčit nejméně několik týdnů. Ve vyjádření pro média to řekl její manažer Tomáš Kraus. Na prognózy ohledně jejího návratu do tréninku a k závodům je podle něj ještě příliš brzy. Zimní olympijské hry začnou v Pekingu za necelé dva měsíce.

Olympijská šampionka ze Soči a bronzová medailistka ze ZOH v Pchjongčchangu Samková se vážně zranila při dojezdu sobotního závodu smíšených týmů v Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Na klinice v Montafonu-Schruns hned v sobotu večer podstoupila operaci, po níž má v obou nohách šrouby. Nyní se řeší její převoz do Česka.

"Zákrok dopadl dobře. Na jakékoliv prognózy je ještě brzo, je to ale otázka minimálně několika týdnů. Evka se jen tak nevzdává. Nehroutí se a věřím, že i to jí pomůže, aby se vrátila silná," uvedl Kraus.

Samková při cílovém manévru, při němž předstihla Francouzku Chloe Trespeuchovou, dostala prkno nešťastně pod sebe, zasekla se jí hrana a snowboard jí skřípl kotníky. Výsledkem byly zlomeniny obou kloubů v hlavicích holenní kosti.

"Takhle jsem si průjezd cílem nepředstavovala, ale to je život. Když chcete být nejrychlejší na světě, někdy to hodně bolí. Díky všem za vzkazy a podporu. Děkuju lékařům za super péči. A navíc za pokoj s výhledem a spoustou světla. V nohách mám šrouby, které by měly kotníky zpevnit. Uvidíme, jak se to bude hojit, ale budu bojovat!" vzkázala z nemocnice trojnásobná vítězka celkového hodnocení Světového poháru.

Podporu jí vyjádřila například i jedna z jejích největších soupeřek, olympijská šampionka z roku 2018 Michela Moioliová z Itálie. Ta společně s Lorenzem Sommarivou týmový závod vyhrála, ale po několika pádech svých kolegů včetně nešťastného zranění Samkové neměla chuť slavit. "Drahá Evo, říct, že je mi to líto, by bylo nedorozumění. Nemohu ani najít slova... Objímám tě a přeji ti rychlé uzdravení, abych tě viděla co možná nejdříve ve startovní bráně připravenou na souboj!" napsala italská hvězda na instagram.

Olympijský závod snowboardcrossařek se na hrách v Pekingu pojede 9. února. V té době uplyne od zranění Samkové osm a půl týdne.