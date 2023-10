Sami jsme si zápas udělali těžký, řekl pardubický Sedlák

Pardubice - Jedním gólem a třemi asistencemi přispěl útočník Lukáš Sedlák k výhře hokejistů Pardubic v 8. kole extraligy nad Brnem. Jeho zatím nejpovedenější večer v tomto ročníku pomohl Dynamu k vítězství 5:3. Východočeši o něj nakonec museli tvrdě bojovat, po dvou třetinách byl stav vyrovnaný 3:3.

Pardubičtí přitom ve 28. minutě vedli o tři góly, jenže Kometa potom v rozmezí čtyř minut třikrát skórovala. "Ve druhé třetině jsme si to sami udělali těžké. Za stavu 3:0 jsme jim darovali dva góly, pak jsem byl vyloučený a Kometa vyrovnala. Zbytečná komplikace, o to víc sil nás to stálo ve třetí třetině," řekl Sedlák novinářům po utkání.

Po třetím gólu Brna si domácí trenér Václav Varaďa vzal oddechový čas, další domluva přišla o druhé přestávce. "Udělali jsme tři chyby, Kometa dala tři góly. Trochu nás to srazilo, ale ve třetí třetině jsme se otřepali a předvedli ten výkon, který jsme měli. Každý odvedl svou práci," poznamenal Sedlák.

Jeho první formace s Tomášem Hykou a Davidem Ciencialou byla u čtyř gólů. "Konečně nám to tam napadalo, možná i za ty předchozí zápasy. Šance jsme si vytvářeli, ale nezakončili jsme, nebo chyběla finální nahrávka. Jsem rád, že to tam napadalo, ale snažím se soustředit na to, jak hrajeme. Když budeme podávat dobré výkony, tak i góly přijdou," prohlásil Sedlák.

Pardubický forvard si cenil toho, jak na brněnský direkt dokázalo Dynamo reagovat. "Kometa je ve formě, měla sérii výher. Možná nás to za stavu 3:0 trochu ukolébalo. Na druhou stranu je to dobré ponaučení do zbytku sezony, že žádný zápas se pak nevyhraje sám. Musíme pokračovat dál a hrát šedesát minut," doplnil.

Pardubice se posunuly o skóre do čela tabulky před Litvínov. "Já se na to moc nekoukám. Samozřejmě to na mě někde vyskočí, ale teď je to celkem bezpředmětné. Jak říkám, já se soustředím především na předvedenou hru," uvedl Sedlák.

Na hokejisty Pardubic nyní čeká první východočeské derby sezony. V neděli Dynamo nastoupí v Hradci Králové. "V derby to bude podobný styl hokeje jako s Kometou. Bylo to ubojované a urputné," uvažoval Sedlák.