Sametovou revoluci uctila i ČSSD v čele s Hamáčkem, lidé pískali

Praha - Na Národní třídě dnes po 08:00 uctili památku listopadu 1989 představitelé ČSSD v čele s předsedou a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Lidé na ně pískali, volali hanba a Hamáčka nazývali "ocáskem". Hamáček poté v reakci novinářům řekl, že lidé mají právo vyjadřovat svůj názor, stejně jako on má povinnost si výročí připomenout. O několik minut později přišel položit květiny na Národní třídu také místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Hamáček novinářům řekl, že mezi protestujícími viděl známé tváře, které podobné akce pravidelně navštěvují. Za to, aby mohli pískat, studenti podle něj před 30 lety bojovali. Na posledních třiceti letech si Hamáček kromě sametové revoluce cení i mírumilovného rozdělení Československa a také to, že se demokracie udržela po nejdelší dobu v moderní historii.

Hamáčka doprovodili i další členové vlády z ČSSD, a to ministryně práce Jana Maláčová, ministr kultury Lubomír Zaorálek či ministr zahraničí Tomáš Petříček. O něco později dorazil na Národní třídu i místopředseda Senátu Štěch, který se novinářům vyjádřil k sobotní demonstraci na Letné. Lidé podle něj mají právo vyjadřovat své názory a pokud se nepoužívá násilí, tak je vše v pořádku. Štěch takové projevy názoru a shromažďování podporuje.

Do Prahy na Letnou dorazilo v sobotu odpoledne až 300.000 lidí, aby si připomněli 30. výročí pádu komunistického režimu a protestovali proti nynějšímu stavu politiky. Akci pořádal spolek Milion chvilek. Zazněly výzvy premiérovi Andreji Babišovi (ANO) k odstoupení, opozičním stranám ke vzájemné spolupráci a lidem k většímu zapojení do dění. Předseda vlády jen zopakoval, že je skvělé, že lidé mohou svobodně volit a vyjadřovat svůj názor. Dnes ráno na Národní třídě uvedl, že nechápe, proč demonstrující chtějí jeho demisi. Za absurdní považuje to, že demonstrující po něm chtějí, aby se zbavil Agrofertu, když ho nemá.