Sametovou revoluci je důležité připomínat, řekla Krejčíková

Guadalajara (Mexiko) - Tenistka Barbora Krejčíková vyzdvihla po triumfu na Turnaji mistryň důležitost významu sametové revoluce. Svým proslovem při slavnostním ceremoniálu v mexické Guadalajaře dokonce rozplakala legendární Martinu Navrátilovou.

Krejčíková porazila v páru s Kateřinou Siniakovou ve finále čtyřhry tchajwansko-belgický pár Sie Šu-wej, Elise Mertensová. Po převzetí trofeje a poděkování spoluhráčce, soupeřkám a sponzorům přiblížila Krejčíková publiku, že Česko ve středu slavilo 32. výročí sametové revoluce.

"Byla jsem z toho hodně nervózní. Dalo by se říct, že víc než v zápase," prohlásila Krejčíková a o sametové revoluci v angličtině řekla: "Je to u nás velká událost. Já za sebe si strašně vážím, co se stalo, co předchozí generace pro nás udělala. Je to velmi důležitý den v naší historii a je pěkné to připomenout i lidem mimo Česko, že oslavujeme důležitý den svobody."

Krejčíková na kurtu posluchačům vysvětlila, že v někdejším Československu panoval nedemokratický režim. "Měli jsme velmi statečné studenty a občany, kteří vyšli do ulic a demonstrovali. A díky nim a jejich oběti moje generace teď může žít v krásné zemi bez omezení a svobodně," uvedla.

Za Krejčíkovou stála na pódiu Navrátilová a na jejím příkladu česká tenistka vysvětlila, co se za komunismu mimo jiné dělo. "Byla donucena emigrovat z Československa kvůli režimu, který tam byl," řekla Krejčíková. Navrátilová si utírala slzy a Krejčíková se později vyznala, jak moc ji obdivuje. "Muselo být příšerný, když se musela rozhodnout odejít. Měla kuráž a byla tak vnitřně silná, že to dokázala. Přestože pak nebyla v Česku a byla daleko od rodičů a svých nejbližších, tak se s tím dokázala vypořádat a stala se z ní úžasná legenda a úžasný člověk. Moc si jí za to vážím," řekla Krejčíková.

Krejčíková se rozhodla, že o sametové revoluci promluví, když dopoledne před zápasem na internetu četla, jak Česko oslavuje 17. listopad. "Bylo ale těžký, abych to v angličtině nepokazila, aby tomu lidi rozuměli a neudělala jsem faux pas. Byla jsem ráda, že se mi to podařilo a reakce byly pozitivní. Je důležité si připomínat, že to dřív nebylo úplně tak jednoduchý."

"Myslím, že Bára byla úžasná a je opravdu statečná. Chtěla to udělat, protože je to pro nás velmi speciální den. Musíme být velmi šťastní, že teď máme tak úžasné životy a že všechno jde tak dobře. Jak Bára řekla, jsem taky moc ráda, že mohu reprezentovat Česko," řekla Siniaková.

Pětadvacetiletá Krejčíková sama totalitní Československo nezažila. O tehdejších praktikách slyšela hlavně od rodičů. "Hodně mluvili o tom, co se za tehdejšího režimu dělo," řekla tenistka, kterou trénovala Jana Novotná. "Věděla jsem o Martině i dalších skvělých sportovcích, kteří měli problémy. Je proto třeba ocenit, že můžeme cestovat a dělat to, co máme rádi."