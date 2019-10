Sametovou revoluci hodnotí zcela kladně třetina lidí nad 40 let

Praha - Jednoznačně kladně sametovou revoluci hodnotí jen 36 procent lidí ve věku nad 40 let. Názory na revoluci a dobu před rokem 1989 se liší podle vzdělání a věku, vyplývá z průzkumu společnosti NMS Market Research pro Paměť národa. Starší a méně vzdělaní lidé předrevoluční dobu vnímají pozitivněji. Mladší generace by se podle průzkumu spíše klonila k zákazu KSČM. Výsledky dnes představil na tiskové konferenci Stanislav Radocha z NMS.

Mnohem pozitivněji z respondentů nad 40 let na sametovou revoluci nahlížejí vysokoškoláci (57 procent) než lidé se základním vzděláním či vyučení (22 procent). Více než čtvrtina Čechů starších 40 let odpověděla, že revoluce na jejich život neměla vliv, zhruba šestina respondentů se domnívá, že jejich život změnila k horšímu. Častěji takový názor mají lidé s nižším vzděláním (24 procent) než osoby se středoškolským (13 procent) a vysokoškolským (devět procent) vzděláním.

Více než třetina Čechů nad 40 let si myslí, že za socialismu bylo lépe, ve skupině respondentů se základním vzděláním nebo výučním listem tak odpověděl každý druhý. Podobně smýšlí 31 procent lidí se středoškolským vzděláním, z vysokoškolsky vzdělaných respondentů si to myslí necelá šestina. Lidé s tímto názorem jako důvody nejčastěji zmiňovali to, že všichni mohli či museli pracovat, větší sociální jistotu nebo větší ohleduplnost spoluobčanů.

Téměř tři pětiny všech respondentů průzkumu uvedly, že ekonomická situace České republiky je lepší než před rokem 1989. Podobný počet lidí se ale domnívá, že fungování státu je dobou před revolucí ovlivněno. Polovina lidí také uvedla, že jejich životní úroveň se po revoluci zlepšila. Podle 38 procent respondentů má Česko nyní zákony a nezávislou justici srovnatelnou se západními státy. Třetina lidí odpověděla, že média v ČR jsou nezávislá.

KSČM by zakázaly více než dvě pětiny Čechů, podobný podíl respondentů je proti. Vě věku do 39 let je pro zrušení komunistické strany polovina lidí, ve skupině nad 40 let je to zhruba třetina. Zakázat KSČM by chtělo 49 procent vysokoškolsky a 44 procent středoškolsky vzdělaných lidí a 37 procent respondentů se základním vzděláním či výučním listem.

Na otázku, kdy se sametová revoluce uskutečnila, odpověděly správně tři čtvrtiny Čechů. Jiné datum zvolilo procento respondentů, nevěděla téměř čtvrtina. Tři pětiny lidí označily za hlavní postavu revoluce Václava Havla.

Průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo 1000 respondentů z menších i velkých měst, muži a ženy byly zastoupeny půl na půl. Lidí ve věku 40 let a více odpovídalo 549.