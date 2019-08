Sametové rozhovory v Ostravě poskytli Nohavica či Světlík

Ostrava - O své vzpomínky na dění v listopadu 1989 se podělí řada osobností spojených s Ostravou. V projektu Sametové rozhovory moderátor Petr Bohuš vyzpovídá například hudebníka Jaromíra Nohavicu či podnikatele Jana Světlíka. Rozhovory, které inicioval ostravský magistrát, budou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.ostrava30.cz. ČTK to řekla mluvčí města Andrea Vojkovská.

"Sedmnáctého listopadu to bude přesně třicet let od sametové revoluce, která změnila podobu naší země. Otevřely se hranice, které umožnily cestování do většiny zemí světa. Skončilo cenzurování umělců a jen na nich záleželo, jak, kde a s čím se prosadili," uvedla. Dodala, že projekt má zprostředkovat hlavně to, jak vzpomínají na rok 1989 aktéři listopadových událostí i lidé, kteří později dokázali využít příležitost a výrazným způsobem se podíleli na životě města.

Projekt postupně nabídne 11 rozhovorů, odlišných pohledů na historii, současnost i budoucnost města včetně názorů generace, která zná rok 1989 především z vyprávění.

Prvním hostem se stal zpěvák Nohavica, rozhovor bude k vidění 5. září. Nohavica patří mezi legendy folku, vystupuje přes 45 let. Jeho alba jsou dlouhodobě nejprodávanější na českém trhu a mnohé jeho písně zlidověly. Svými texty i projevem si získal mnoho příznivců už za totality, kdy v podstatě neměl přístup do médií a jeho tvorba se šířila hlavně formou amatérských nahrávek. Stínem jeho tehdejšího působení byla spolupráce s komunistickou Státní bezpečností v 80. letech. Nohavica na své internetové stránce styky s StB připustil, vyloučil ale, že by udával lidi.

"Já jsem si uvědomil, že tehdy (při sametové revoluci) mi bylo najednou 36 let a dostal jsem svobodu, dostal jsem ji trochu darem, dostal jsem ji trochu nezaslouženě, ale dostal jsem ji. A jako bychom zapomněli, že svoboda znamená šance. Šanci můžeš využít, můžeš ji nevyužít, ale máš ji. A lidi jakoby zapomněli, že šance, když leží vedle tebe na zemi, tak se shýbni pro ni a zkus to. Než abys do ní kopnul," řekl hudebník v rozhovoru.

Další rozhovory poskytli podnikatel Světlík, výtvarník Eduard Ovčáček, ostravský zastupitel Josef Babka, ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová, herec Tomáš Jirman, zpěvačka Vladivojna LaChia, bývalý primátor Petr Kajnar, biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz, restauratér David Girten a současný ostravský primátor Tomáš Macura.